Gabriela, Leandro e Marciele estão no paredão do "BBB 26"

A eliminação é no próximo domingo (12). TV Globo / Divulgação

Gabriela, Leandro e Marciele estão no 15º paredão do Big Brother Brasil 26. Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil no domingo (12).

A dinâmica da formação do paredão da semana consistiu em: um emparedado pelo líder Juliano, um mais votado pela casa e um contragolpe. Gabriela foi indicada pela liderança e Marciele pela votação no confessionário.

Milena, que apertou o botão misterioso na quinta-feira (9), decidiu quem teve direito ao contragolpe. Marciele foi a escolhida e puxou Leandro, o Boneco, para a berlinda.

Além disso, Milena venceu a prova do anjo nesta sexta. A sister garantiu a imunidade e ainda teve contato físico com uma pessoa "muito querida".

Duas edições no domingo

A eliminação é no próximo domingo (12), quando o BBB terá duas edições ao vivo: a primeira às 17h30min, com o resultado da eliminação.

A segunda será às 23h10min, após o Fantástico, quando os participantes vão disputar uma nova prova do líder e formar mais um paredão.

Quem ainda está no "BBB 26"?