Enquetes apontam quem deve ser eliminado no 15º paredão do "BBB 26"; veja as parciais

A pouco mais de uma semana de terminar, o Big Brother Brasil 26 chegou ao seu 15º paredão. Gabriela, Leandro e Marciele disputam a preferência do público. Um deles deixará a casa neste domingo (12).
O paredão foi formado na sexta-feira (10). Gabriela foi indicada pelo líder Juliano. Marciele e Leandro, o Boneco, empataram como os mais votados da casa. Juliano optou por salvar o aliado e colocar a paraense na berlinda. No contragolpe, a sister puxou o baiano para o paredão. Milena, que apertou o botão misterioso na quinta-feira, decidiu que Marciele teria direito a contragolpe.
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.
A maioria dos levantamentos consultados mostra Leandro, o Boneco, como o mais cotado para deixar o programa.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 7h50min deste domingo (12)
Enquete GZH
- Gabriela: 12,7%
- Leandro: 50,4%
- Marciele: 36,9%
UOL
- Gabriela: 12,8%
- Leandro: 47,4%
- Marciele: 39,7%
Extra
- Gabriela: 5,3%
- Leandro: 46,6%
- Marciele: 46%
Folha
- Gabriela: 17%
- Leandro: 41%
- Marciele: 42%
Como foi a formação do paredão?
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular