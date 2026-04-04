Na reta final, o Big Brother Brasil 26 chega ao 13º paredão desta edição. Chaiany, Juliano Floss e Marciele disputam a preferência do público, mas um deles deixará a casa neste domingo (5).
O paredão foi formado na sexta-feira (3). Marciele foi o alvo da líder, Samira. Juliano foi o mais votado da casa, enquanto Chaiany empatou com Gabriela e entrou na berlinda após desempate de Samira.
Enquetes realizadas por diferentes portais medem a temperatura da votação. Zero Hora realiza uma apuração não oficial para saber a preferência do público neste embate.
A maioria dos levantamentos consultados mostra Juliano como o mais cotado para deixar o programa.
As enquetes não têm ligação com a votação oficial. Ainda assim, servem como demonstrativo de como está a disputa.
Parciais das enquetes do paredão do BBB 26
Veja os resultados das enquetes de diferentes sites por volta das 22h30min deste domingo:
Enquete GZH
- Juliano Floss: 48,9%
- Marciele: 28,5%
- Chaiany: 22,6%
UOL
- Juliano Floss: 41,72%
- Marciele: 26,94%
- Chaiany: 31,34%
Extra
- Juliano Floss: 42,88%
- Marciele: 18,68%
- Chaiany: 38,44%
Folha
- Juliano Floss: 31%
- Marciele: 35%
- Chaiany: 34%
Como foi a formação do paredão?
Chaiany foi a indicação de Samira, gaúcha que é líder neste momento. Juliano foi o mais votado da casa, enquanto Chaiany recebeu o mesmo número de votos de Gabriela, mas foi escolhida para a berlinda pela líder no desempate.
