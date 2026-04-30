Defesa de Stênio Garcia fala em "ocultação de provas" em meio a briga judicial com a família

Stênio Garcia foi hospitalizado na quarta-feira (29), mas já se recuperou e está em casa. @steniogarciaoficial / Reprodução Instagram

Nesta quinta-feira (30), em nota (veja abaixo) a defesa do ator afirmou que as herdeiras de Garcia estariam ocultando provas relacionadas ao aluguel de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Entenda a situação

O advogado de Stênio, Luiz Mantovani, relata que a ex-mulher do ator, a atriz Clarice Piovesan, e a filha, Cássia Garcia, orientaram a imobiliária responsável pelo apartamento no Rio de Janeiro a não oferecer nenhuma informação para a defesa de Stênio.

Representantes do ator teriam ido até a imobiliária para obter registros que comprovassem o aluguel do imóvel por parte das filhas de Stênio. No entanto, o responsável pela empresa teria informado que recebeu ordens diretas de Clarice e Cássia para que não oferecesse nenhum documento.

A defesa de Stênio chamou a Polícia Militar para formalizara ocorrência e assegurar testemunhas com fé pública caso a situação avance. Informou, ainda, que o processo não deve ser interpretado como um conflito familiar, mas como medida necessária para garantir a qualidade de vida de Stênio Garcia.

O apartamento

O ator adquiriu o apartamento em Ipanema em 1986. O imóvel de cerca e 80m² foi transferido para as filhas e hoje é ocupado por sua ex-esposa Clarice. No entanto, Stênio ainda manteve o direito de usufruto vitalício.

Garcia já afirmou que vive uma situação de "vulnerabilidade financeira extrema" desde que encerrou seu contrato com a TV Globo em 2020. Ele planeja usar o apartamento como fonte de renda para reorganizar sua vida.

Ator passou mal

Garcia foi hospitalizado na última quarta-feira (29) após sentir um mal-estar durante a madrugada. No hospital, foi constatado um quadro de pressão alta, segundo a atual esposa do ator, Marilene Saade.

Atualmente o ator já está em casa, após receber medicação intravenosa, conforme o Estadão.

Sua disputa judicial com as filhas permanece em análise no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Leia a nota da defesa de Stênio Garcia