Defesa de Stênio Garcia fala em "ocultação de provas" em meio a briga judicial com a família

Um novo capítulo foi iniciado no conflito judicial envolvendo o ator Stênio Garcia, 94 anos, e suas filhas. A disputa iniciou em março deste ano, quando Stênio entrou na Justiça contra suas filhas, Cássia e Gaya Piovesan. As informações são da CNN Brasil e do Metrópoles.
Nesta quinta-feira (30), em nota (veja abaixo) a defesa do ator afirmou que as herdeiras de Garcia estariam ocultando provas relacionadas ao aluguel de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Entenda a situação
O advogado de Stênio, Luiz Mantovani, relata que a ex-mulher do ator, a atriz Clarice Piovesan, e a filha, Cássia Garcia, orientaram a imobiliária responsável pelo apartamento no Rio de Janeiro a não oferecer nenhuma informação para a defesa de Stênio.
Representantes do ator teriam ido até a imobiliária para obter registros que comprovassem o aluguel do imóvel por parte das filhas de Stênio. No entanto, o responsável pela empresa teria informado que recebeu ordens diretas de Clarice e Cássia para que não oferecesse nenhum documento.
A defesa de Stênio chamou a Polícia Militar para formalizara ocorrência e assegurar testemunhas com fé pública caso a situação avance. Informou, ainda, que o processo não deve ser interpretado como um conflito familiar, mas como medida necessária para garantir a qualidade de vida de Stênio Garcia.
O apartamento
O ator adquiriu o apartamento em Ipanema em 1986. O imóvel de cerca e 80m² foi transferido para as filhas e hoje é ocupado por sua ex-esposa Clarice. No entanto, Stênio ainda manteve o direito de usufruto vitalício.
Garcia já afirmou que vive uma situação de "vulnerabilidade financeira extrema" desde que encerrou seu contrato com a TV Globo em 2020. Ele planeja usar o apartamento como fonte de renda para reorganizar sua vida.
Ator passou mal
Garcia foi hospitalizado na última quarta-feira (29) após sentir um mal-estar durante a madrugada. No hospital, foi constatado um quadro de pressão alta, segundo a atual esposa do ator, Marilene Saade.
Atualmente o ator já está em casa, após receber medicação intravenosa, conforme o Estadão.
Sua disputa judicial com as filhas permanece em análise no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Leia a nota da defesa de Stênio Garcia
“OCULTAÇÃO DE PROVAS NO CASO STÊNIO: Hoje estivemos na imobiliária que colocou o imóvel em aluguel à margem da legalidade entre 2019 e 2023 para buscar os documentos que comprovavam a locação, documentos esses que o sócio administrador Dr. Carlos já tinha se diaponibilizado a entregar, todavia, lá chegando ele nos informou que a ex esposa de Stenio Clarice e a filha Cássia DETERMINARAM QUE ELE NÃO ATENDESSE O ADVOGADO DO PAI E NÃO ENTREGASSE NENHUM DOCUMENTO NEM DESSE INFORMAÇÕES, POIS A ADVOGADA DELAS IRIA DECIDIR O QUE PODERIA OU NÃO SER PASSADO PARA NÓS. Após essa colocação, chamamos a polícia militar que foi representada pelo Cabo Lourdes do 23 ° de area, chamamos não para obrigar a entregar o documento o que não seria o papel da PM, chamamos para servirem como testemunhas com fé pública já que a palavra do policial tem presunção de veracidade pela súmula 70 do TJRJ, e o Dr. Carlos repetiu na frente deles o mesmo conteúdo do áudio, o que futuramente se for contestado, não precisará de perícia bastando intimar os dois policiais para depor e validar o áudio. É hora da OAB/RJ se manifestar acerca da conduta da Presidente do Tribunal de Ética que também é professora da EMERJ (Escola da Magistratura) ou seja, dá aula para juízes. Todas as instituições ou órgãos que a tem em seus quadros, devem uma satisfação a sociedade após essa conduta!”.