Chaiany, Juliano Floss e Marciele estão no 13º paredão do "BBB 26"

Chaiany, Juliano Floss e Marciele estão no 13º paredão do Big Brother Brasil 26. Um dos três deixará a casa neste domingo (5).
Marciele foi indicada pela líder Samira, em razão da briga após a "fake news" que a líder espalhou sobre a prova do anjo.
Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. O mais votado da casa foi Juliano Floss. Chaiany e Gabriela ficaram empatadas, assim, a líder escolheu Chaiany no desempate.
Neste sábado, a cantora Iza fará um show para os brothers.
O BBB 26 termina no dia 22 de abril.