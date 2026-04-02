Casal de "Três Graças" terá novela vertical nas redes sociais da TV Globo

Gabriela Medvedovski (Juquinha) e Alanis Guillen (Lorena) compõe o casal "Loquinha". TV Globo / Reprodução

O casal Loquinha, composto pelas personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski), da novela Três Graças, terá uma novela vertical centrada em sua história. A produção estreia na segunda-feira (6) e será lançada exclusivamente através das redes sociais da TV Globo. As informações são do gshow.

Com 25 capítulos de cerca de três minutos cada, a novela é considerada um spin-off da produção principal das 21h, escrita por Marcia Prates e com direção artística de Luiz Henrique Rios.

O que esperar do enredo?

A história da novelinha promete ser movimentada pela presença de novos personagens, como Teca (Ingrid Gaigher), ex-namorada de Juquinha que vai atrapalhar o namoro de Lorena com a policial.

Enquanto isso, personagens conhecidos de Três Graças também irão aparecer ao longo dos capítulos, como Santiago Ferette (Murilo Benício), Lucélia (Daphne Bozaski) e Macedo (Rodrigo Garcia). Eles planejam separar o casal.

Onde e como assistir à novelinha?

Conforme a TV Globo, os 25 capítulos da novela vertical estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril nas redes sociais da emissora, como YouTube, Instagram, X e TikTok.

"História que nasce do afeto"

Em entrevista ao gshow, as protagonistas Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky, comentaram sobre os rumos de sua história e o que esperam do público.

Alanis acredita que o público vai receber muito bem a história e terá a oportunidade de "se aproximar ainda mais desse casal tão querido, que conseguiu falar de amor de uma maneira tão verdadeira, livre e atual".

A atriz define que "é uma história que nasce do afeto e do respeito e, por isso, toca tantas pessoas".

Já Gabriela declarou que foi "quase como gravar duas temporadas de uma mesma série". Ela alerta que os acontecimentos de uma história "não necessariamente acontecem no outro enredo, além de o formato propor algo totalmente novo".