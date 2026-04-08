"BBB Experience" pode levar participante ao "BBB 27"; veja como participar

Seleção para o "BBB 27" terá participante do "BBB Experience". TV Globo / Reprodução

Com a reta final do BBB 26, a próxima edição do programa já começa a ganhar forma. Fãs do reality que sonham em entrar na casa podem dar o primeiro passo por meio do BBB Experience, em São Paulo.

A ativação ocorre no Park Shopping São Caetano, a partir desta quarta-feira (8), e segue até 21 de abril. Além de visitar uma réplica da casa mais vigiada do Brasil, os participantes poderão realizar a pré-inscrição para o BBB 27.

O espaço contará com um estúdio onde os visitantes poderão gravar seus vídeos de inscrição. A produção do Big Brother Brasil estará presente para auxiliar na criação de fotos, do vídeo e no preenchimento do questionário inicial.

Em nota, a Globo confirmou que um dos participantes do BBB Experience será selecionado para a banca final do BBB 27. Para participar, é necessário adquirir ingresso antecipadamente.

BBB Experience

No espaço, montado no Park Shopping São Caetano, haverá interação com Dummies e até toque do Big Fone. Os visitantes também estarão sob olhar do Big Boss, que pode dar bronca a qualquer momento. Haverá, ainda, possibilidade de eliminação em uma simulação de jogo.

Ingressos