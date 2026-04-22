"BBB 26": veja o discurso de Tadeu Schmidt na vitória de Ana Paula Renault

Ana Paula Renault foi a grande campeã do Big Brother Brasil 26. A mineira receberá um prêmio de R$ 5.708.712,00, valor atualizado nesta terça-feira (21), durante o programa. Milena ficou com o segundo lugar, seguida por Juliano Floss, que ficou em terceiro.

No discurso que anunciou o resultado, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, definiu a sister como protagonista da edição.

Leia o discurso na íntegra

"Ana Paula Renault é um escândalo, é a beleza e o caos. Jogando esse jogo com uma determinação, uma entrega e um sarcasmo sem precedentes. 'Quinta série', 'Coronel Humberto', 'coordenadora do resort', 'Jordan' 'Unidunité'.

Ela provocou e confrontou todo mundo e viu todo mundo sair no paredão. Que mulher é essa? Todo mundo tinha uma questão com a Ana Paula.

O BBB 26 girou em torno de você, Ana Paula. E quando se tinha certeza de que nada mais poderia surpreender nessa história, esse roteirista escreveu uma tragédia. Há dois dias do fim, a protagonista recebeu a mais triste das notícias. Naquele momento, tudo parou. E se ela fosse embora? E se ela ficasse, mas não conseguisse? Mas esse roteirista havia reservado pra ela um plot twist de amor que transformou esse drama terrível em carinho, em cuidado, em superação. Pra mais uma vez essa mulher gigante mostrar sua força.

Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha. Sua filha gabaritou o BBB, zerou o game. Sua filha foi extraordinária em todos os quesitos. É por isso que eu digo: todo reality show deveria ter Ana Paula Renault. E que privilégio fazer parte do BBB em que Ana Paula é a grande campeã.