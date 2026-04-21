"BBB 26" termina com favoritismo de Ana Paula, show de Alok e reencontros 

Trio fazia parte do grupo "Eternos". TV Globo / Divulgação

Chegou o momento de encerrar uma das temporadas mais históricas do Big Brother Brasil. Depois de cem dias intensos, nesta terça-feira (21), o público acompanha o último episódio da 26ª edição do reality na TV Globo, depois de Três Graças, a partir das 22h25min.

Ana Paula Renault, Juliano e Milena são finalistas, e um deles levará o prêmio de R$ 5,44 milhões. O top 3 foi definido no domingo (19), após a eliminação do pipoca Leandro Boneco — com 52,19% dos votos, o produtor cultural foi o 17º participante a sair a casa.

Favoritismo de Ana Paula

Enquetes realizadas por diferentes sites, que costumam medir a temperatura da votação, indicam que Ana Paula Renault é a mais cotada para vencer o reality show, com ampla vantagem sobre os demais participantes, somando pelo menos 50% da preferência do público. Milena e Juliano aparecem, respectivamente, em segundo e terceiro lugar nas parciais.

Ana Paula Renault se tornou a favorita ao prêmio no instante em que cruzou, pela segunda vez, a porta da casa mais vigiada do país. Era inevitável que seu seu nome rapidamente virasse pauta em todas as panelinhas do programa. Afinal, sua primeira passagem, em 2016, já havia sido marcante, e a expulsão naquela edição fazia parecer improvável um retorno triunfal. Ainda assim, a dona do icônico "Olha ela" voltou — e pela porta da frente.

Havia também uma expectativa geral sobre como seria essa nova passagem no BBB e, justamente por isso, alguns jogadores enxergaram uma oportunidade: acreditavam que seria fácil entendê-la, confrontá-la e até eliminá-la, principalmente pelo histórico dela dentro e fora do programa.

Após uma mágoa reacendida por Aline Campos vir à tona exaustivamente, tanto por ela quanto por outros que quiseram surfar no enredo, a tensão em torno de Ana Paula só cresceu. As críticas vieram de vários lados, muitas vezes pelas costas, mas, nem sempre sustentadas à altura quando confrontadas pela mineira, que não economizava na ironia e assertividade.

No entanto, em meio ao caos, Ana Paula encontrou em Milena um ponto de apoio para enfrentar os inúmeros conflitos ao longo desses cem dias de confinamento. Ao lado da pipoca, a veterana construiu uma parceria dentro do jogo e na convivência, podendo revelar suas fragilidades – um lado que raramente vinha à tona dentro do jogo.

Porém, nem Milena foi poupada dos embates com a jornalista, que não mediu palavras em seus puxões de orelha, conselhos e discordâncias. Mesmo assim, a pipoca não recuava e batia de frente com Ana Paula, o que acabou fortalecendo o respeito entre as duas.

Golpe do destino

Como se os cem dias de confinamento já não tivessem sido difíceis o suficiente, Ana Paula enfrentou o golpe mais duro de todos, justamente aquele que mais temia durante o programa: a morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, no último domingo (19).

Às vésperas da final, ela perdeu a pessoa mais importante da sua vida, conforme relatou durante esse período, alguém que foi também a razão de sua força dentro do reality. Atendendo ao desejo dele, Ana Paula decidiu tentar mais uma vez a participação no reality que a projetou, e é por ele que decidiu seguir firme na disputa, mesmo em meio ao luto.

Como será a final do BBB 26

Além da presença de Tadeu Schmidt na área externa da casa, o programa desta terça reunirá, no gramado, os ex-participantes da edição. A grande festa terá, ainda, VTs especiais com os melhores momentos da temporada.

Para animar a celebração, Alok comanda um show de música e luzes direto da casa mais vigiada do Brasil, convocando os convidados para o centro da pista de dança. Entre os números previstos no setlist do DJ estão a clássica Hear Me Now e o sucesso nacional de João Gomes, Pedaço de Pecado.

Após o resultado, a #RedeBBB garante uma cobertura completa do encerramento do reality. No Multishow, Ana Clara e Ed Gama entram na casa para entrevistas exclusivas com o(a) campeão(ã) e os finalistas no Big Show - A Invasão, após a consagração.