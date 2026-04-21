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"BBB 26" termina com favoritismo de Ana Paula, show de Alok e reencontros 

Além da jornalista, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões nesta terça-feira 

Alexandre Rodrigues

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Lou Cardoso

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