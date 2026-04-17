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Tadeu Schmidt confirma apresentação do "BBB 26" nesta sexta: "Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar", diz

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt faleceu aos 68 anos 

Zero Hora

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