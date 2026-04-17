Tadeu Schmidt confirma apresentação do "BBB 26" nesta sexta: "Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar", diz

Tadeu é irmão mais novo do ex-atleta. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

A TV Globo confirmou, nesta sexta-feira (17), que o episódio desta noite do Big Brother Brasil 26 será apresentado por Tadeu Schmidt.

Segundo o gshow, a abertura do programa contará com uma homenagem ao irmão do apresentador, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos.

Em suas redes sociais, Tadeu Schmidt agradeceu as "mensagens de carinho" do público para sua família e reiterou sua decisão de apresentar o BBB 26 ao contar uma história sobre seu irmão:

— Oscar tinha o jeito Schmidt de encarar as coisas. Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele. Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. Oscar disputou uma partida com a mão quebrada, fratura mesmo. Então a possibilidade de eu não apresentar o BBB hoje é zero. É claro que eu vou estar lá. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje — disse o apresentador.

"Meu maior ídolo"

Mais cedo, Tadeu prestou uma homenagem ao irmão nas redes sociais. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu o jornalista, ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado do ex-jogador.

Oscar Schmidt, considerado o maior jogador e cestinha da história do basquete brasileiro, teve um mal-estar e foi internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, interior paulista. Ele estava com 68 anos.

Em 2011, Oscar descobriu um câncer no cérebro, mas depois de uma década anunciou que estava curado após cirurgias e sessões de quimioterapia.

O comunicado da Equipe 14 Eventos destacou o enfrentamento da doença pelo craque: "Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida".

Segundo informado pela Equipe 14 Eventos, "a despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento".

"BBB" nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira será definido o primeiro finalista da temporada e também quem fará parte do último paredão da edição.