Juliano Floss garantiu presença no pódio do reality. Manoella Mello / Globo

Juliano Floss venceu a prova do finalista nesta sexta-feira (17) e garantiu vaga na final do Big Brother Brasil 26.

A dinâmica começou na quinta-feira (16) e foi dividida em três etapas. Na primeira, os participantes precisavam liberar uma chave presa a uma mesa com uma única saída. Quem levasse mais tempo era eliminado. Nesse caso, Ana Paula Renault terminou em último lugar e foi direto para o paredão.

Já na segunda fase, cada participante contou com um carro e um totem equipado com um botão. Sempre que um sinal sonoro era emitido, o cronômetro era acionado, e os jogadores precisavam apertar o botão dentro do tempo estipulado.

Em seguida, eles tinham que entrar no carro, quando um novo cronômetro começava a contar. Já dentro do veículo, o participante assistia a um vídeo exibido em um telão. Após o fim da exibição, eram liberados para sair do carro até o início de uma nova rodada.

A prova foi finalizada na edição ao vivo, com um quiz baseado nos vídeos exibidos ao longo da dinâmica. Cada resposta correta valia um ponto e ganhava quem completasse cinco pontos primeiro.

Agora, Ana Paula Renault, Leandro e Milena estão no paredão, que será decidido no domingo (19).