"BBB 26" ativa modo turbo para a última semana; saiba como será a dinâmica

Programa termina no dia 21 de abril. Globo / Divulgação

O Big Brother Brasil 26 vai ativar oficialmente o modo turbo no próximo domingo (12). A dinâmica que dá largada à última semana do reality prevê eliminação, prova do líder, dinâmica surpresa e formação do último paredão desta edição.

E sim, tudo isso apenas no domingo. O programa será divido em duas partes, ambas com exibição ao vivo na grade da TV Globo.

A primeira vai ao ar antes do Domingão com Huck, quando um brother será eliminado. O paredão será formado na noite desta sexta-feira (10). Após a eliminação, haverá uma dinâmica surpresa que "influenciará o jogo", segundo a produção.

No palco do Domingão, Luciano Huck vai receber ao vivo o eliminado e o Plantão BBB vai anunciar o resultado da dinâmica iniciada na primeira etapa do reality.

A segunda parte vai ao ar apenas após o Fantástico, mas promete muita emoção. No programa ao vivo, haverá prova do líder e formação do último paredão do BBB 26.