Anjo autoimune, botão misterioso e contragolpe: veja a dinâmica da semana no "BBB 26" 

Prova do líder ocorre no programa ao vivo desta quinta. TV Globo / Reprodução

A grande final do Big Brother Brasil 26 está se aproximando: no dia 21 de abril um dos brothers ou sisters vai se tornar um novo milionário. Por isso, o programa segue no modo turbo.

Na manhã desta quinta-feira (9), sem titubear, Milena apertou o botão misterioso que surgiu no gramado da casa e ganhou um poder importante para a reta final do reality show. Com isso, a participante vai poder decidir quem terá direito ao contragolpe na formação do paredão: o indicado do líder ou o mais votado pela casa.

Durante o programa ao vivo desta quinta ocorre a prova do líder. Na sexta (10), o vencedor da prova do anjo ficará imune e se afasta da próxima berlinda.

Ainda na sexta, ocorre a formação de paredão. A próxima berlinda será formada por um emparedado pelo líder, um mais votado pela casa e um emparedado pelo contragolpe.

Duas edições no domingo

No domingo (12), o BBB terá duas edições ao vivo. A primeira será às 17h30min revelando quem foi escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.