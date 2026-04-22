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Ana Paula Renault revela sua estratégia de jogo no "BBB 26": "Me permiti ser eu mesma, mostrar a mulher livre que sou"

Mineira conquistou o prêmio de R$ 5,7 milhões após ser a favorita desde o primeiro dia de confinamento

Zero Hora

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