Ana Paula Renault revela sua estratégia de jogo no "BBB 26": "Me permiti ser eu mesma, mostrar a mulher livre que sou"

Campeã do "BBB 26" tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você". Reprodução / TV Globo/Divulgação

A campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, participou do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (22). Ela disse que sabia que sua estratégia de jogo poderia ser mal vista, mas se permitiu viver de forma verdadeira.

— Sabe qual é a estratégia? Mostrar quem a gente é. Eu me permiti ser mal vista, me permitir ser verdadeira, permiti ser eu mesma, permiti mostrar a mulher livre que eu sou, num mundo que não gosta de mulheres livres — disse a Veterana.

Ana ainda afirmou que, durante o programa, optou por uma estratégia de levar os adversários ao limite para expor comportamentos que talvez estivessem "escondidos" na trama. O que, segundo ela, teria a tornado campeã.

— Eu usava determinadas estratégias, uma delas era irritar quem me irrita. E também expor o jogo das pessoas. Eu via lá que muitas pessoas se faziam de algo que elas não eram. Eu ia lá, dava corda, instigava, levava a pessoa ao limite — comentou a jornalista.

— Eu tentava observar todos os meus adversários para alcançar o meu objetivo. Eu sentia a necessidade de desmascarar essas pessoas para o público — completa.

Questionada sobre o que não teria dado certo no BBB 16, Ana Paula explica o que mudou em uma década:

— Eu era mais nova, menos cansada e mais inconsequente. Eu acho que tudo me ajudou a ir um pouco mais focada (desta vez) para finalizar isso, porque foi interrompida de uma forma abrupta.

O BBB 26 chegou ao fim na última terça-feira (22) com a vitória da jornalista com 75,94% da média dos votos, seguida por Milena, com 17,29% e Juliano Floss, com 6,77%.

Favoritismo desde o início

A mineira se tornou a favorita ao prêmio no instante em que cruzou, pela segunda vez, a porta da casa mais vigiada do país. Era inevitável que seu seu nome rapidamente virasse pauta em todas as panelinhas do programa.