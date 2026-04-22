Ana Paula Renault revela sua estratégia de jogo no "BBB 26": "Me permiti ser eu mesma, mostrar a mulher livre que sou"

A campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, participou do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (22). Ela disse que sabia que sua estratégia de jogo poderia ser mal vista, mas se permitiu viver de forma verdadeira.
— Sabe qual é a estratégia? Mostrar quem a gente é. Eu me permiti ser mal vista, me permitir ser verdadeira, permiti ser eu mesma, permiti mostrar a mulher livre que eu sou, num mundo que não gosta de mulheres livres — disse a Veterana.
Ana ainda afirmou que, durante o programa, optou por uma estratégia de levar os adversários ao limite para expor comportamentos que talvez estivessem "escondidos" na trama. O que, segundo ela, teria a tornado campeã.
— Eu usava determinadas estratégias, uma delas era irritar quem me irrita. E também expor o jogo das pessoas. Eu via lá que muitas pessoas se faziam de algo que elas não eram. Eu ia lá, dava corda, instigava, levava a pessoa ao limite — comentou a jornalista.
— Eu tentava observar todos os meus adversários para alcançar o meu objetivo. Eu sentia a necessidade de desmascarar essas pessoas para o público — completa.
Questionada sobre o que não teria dado certo no BBB 16, Ana Paula explica o que mudou em uma década:
— Eu era mais nova, menos cansada e mais inconsequente. Eu acho que tudo me ajudou a ir um pouco mais focada (desta vez) para finalizar isso, porque foi interrompida de uma forma abrupta.
O BBB 26 chegou ao fim na última terça-feira (22) com a vitória da jornalista com 75,94% da média dos votos, seguida por Milena, com 17,29% e Juliano Floss, com 6,77%.
Favoritismo desde o início
A mineira se tornou a favorita ao prêmio no instante em que cruzou, pela segunda vez, a porta da casa mais vigiada do país. Era inevitável que seu seu nome rapidamente virasse pauta em todas as panelinhas do programa.
Afinal, sua primeira passagem, em 2016, já havia sido marcante, e a expulsão naquela edição fazia parecer improvável um retorno triunfal. Ainda assim, a dona do icônico "Olha ela" voltou — e pela porta da frente.