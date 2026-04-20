Ana Paula, Juliano Floss, e Milena disputam o prêmio. TV Globo / Divulgação

Ana Paula Renault, Juliano e Milena são os três finalistas do Big Brother Brasil 26. A grande final está marcada para terça-feira (21). O top 3 foi definido neste domingo (19), após a eliminação do pipoca Leandro Boneco. Com 52,19% dos votos, o produtor cultural foi o 17º eliminado do programa.

Ele disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault e Milena, que tiveram 4,51% e 43,30% dos votos, respectivamente. Juliano se garantiu como primeiro finalista do BBB 26 ao ganhar a prova do finalista, na sexta-feira (17).

Ana Paula fala sobre morte do pai

O anuncio da eliminação foi feito no segundo bloco do programa, ao vivo. Na primeira etapa, foi informado que Gerardo Renault, pai da veterana Ana Paula, morreu aos 96 anos. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a decisão da sister foi de continuar no confinamento, seguindo a vontade de Gerardo.

Assim que Leandro saiu da casa neste domingo, Ana Paula, que já havia contado para Juliano sobre a perda do pai, decidiu contar também para Milena.

— Tia Milena, meu pai morreu (...) A minha irmã falou para eu esperar que ela estava vindo, eu achei que eu fosse sair. Achei que ela estava vindo me buscar, eu falei com o Juliano. Eu também não estou entendendo, tia Milena — disse no gramado, chorando.

Na entrada para falar com os finalistas, Tadeu decidiu compartilhar o luto com Ana Paula, desabafando sobre a morte do irmão, Oscar Schmidt, na última sexta-feira (17).

— Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo (...) Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem — disse, ao consolar a sister.

Quando será a final do "BBB 26"?