Ana Paula Renault, Jordana e Juliano estão no paredão do "BBB 26"

Ana Paula Renault, Jordana e Juliano estão no 17º paredão do Big Brother Brasil 26. Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil na quinta-feira (16).
A berlinda foi formada nesta terça (14), após a realização da prova do líder, que consagrou Leandro Boneco no último reinado.
O líder Leandro mandou Jordana ao paredão. Ana Paula Renault foi escolhida com dois votos da casa. Depois, Jordana teve direito a um contragolpe, e acabou mandando Juliano para o paredão.
Quem ainda está no "BBB 26"?
Ainda restam cinco participantes no programa: Ana Paula Renault, Jordana, Juliano Floss, Milena e Leandro.
O BBB 26 termina no dia 21 de abril.