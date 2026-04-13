Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss estão no paredão do "BBB 26"

Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss estão no 16º paredão do Big Brother Brasil 26. Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil neste terça-feira (14).
Desta vez, a dinâmica da formação do paredão da semana consistiu na indicação da liderança e na votação do confessionário.
A sister Jordana, líder pela primeira vez, indicou Ana Paula Renault por ser uma adversária forte:
— Pode me oferecer um perigo nesse altura do jogo — enfatizou.
Os demais participantes votaram no Confessionário. Gabriela foi a mais votado da casa com quatro votos.
Jordana escolheu o doce mais votado pelo público e ganhou o poder de indicar um participante direto ao paredão, o escolhido foi Juliano Floss.
Quem ainda está no "BBB 26"?
Ainda restam seis participantes no programa: Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Juliano Floss, Milena e Leandro.
O BBB 26 termina no dia 21 de abril.