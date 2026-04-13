Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss estão no paredão do "BBB 26"

Um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil neste terça-feira (14). TV Globo / Divulgação

Desta vez, a dinâmica da formação do paredão da semana consistiu na indicação da liderança e na votação do confessionário.

A sister Jordana, líder pela primeira vez, indicou Ana Paula Renault por ser uma adversária forte:

— Pode me oferecer um perigo nesse altura do jogo — enfatizou.

Os demais participantes votaram no Confessionário. Gabriela foi a mais votado da casa com quatro votos.

Jordana escolheu o doce mais votado pelo público e ganhou o poder de indicar um participante direto ao paredão, o escolhido foi Juliano Floss.

Quem ainda está no "BBB 26"?