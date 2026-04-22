Ana Paula Renault fala sobre Solange Couto, critica cancelamento e cita pai após vitória no "BBB 26"

A vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, participou do Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira (22) e comentou momentos marcantes da temporada, incluindo a eliminação de Solange Couto e sua própria trajetória no reality.
Durante a conversa com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a jornalista reagiu à rejeição da atriz, que deixou o programa com 94,17% dos votos. Ela criticou a porcentagem e saiu em defesa da ex-colega de confinamento:
— Eu já fui muito cancelada, eu sei o que é isso. E as pessoas não nos conhecem — explicou.
Ela também ponderou sobre os conflitos dentro da casa, mas reforçou sua admiração por Solange:
— Ela realmente me falou coisas fortes, isso não dá para negar. Mas é uma mulher extraordinária, com uma trajetória incrível, uma baita atriz. Não faz sentido, a essa altura, esse cancelamento — afirmou.
Ao comentar a repercussão do reality, Ana Paula fez críticas mais amplas ao comportamento do público:
— Depois as pessoas dizem que o participante tem medo de ser cancelado. Não é fácil se expor, a gente sabe que depois a cobrança vem pesada — explicou.
A campeã também refletiu sobre sua personalidade e a forma como é vista: — Eu sempre fui julgada, sempre fui mal vista, e quis me permitir isso. As pessoas precisam entender que ninguém precisa caber em um padrão, em uma caixinha — disse.
Outro momento destacado na entrevista foi a decisão de retornar ao programa dez anos após sua primeira participação.
Ana Paula contou que conversou com o pai, Gerardo Renault, morto no último domingo (19), antes de entrar novamente no reality:
— Era minha missão. Eu falei para ele: "Estou indo trabalhar" — relembrou.
Ela ainda destacou que sua primeira passagem pelo programa havia sido interrompida e que a nova oportunidade representava uma forma de retomar essa história.
— Quando se poderia imaginar que alguém expulso teria uma nova chance? — questionou.
Ana Paula Renault foi consagrada campeã com 75,94% da média dos votos, superando Milena, segunda colocada, e Juliano Floss, que terminou em terceiro. O prêmio ultrapassa R$ 5,7 milhões.