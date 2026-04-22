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Campeã do "BBB 26"
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Ana Paula Renault fala sobre Solange Couto, critica cancelamento e cita pai após vitória no "BBB 26"

No Bate-Papo BBB, vencedora comentou rejeição da atriz, refletiu sobre julgamentos e falou sobre decisão de voltar ao programa após 10 anos

Paula Neiman

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