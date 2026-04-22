Ana Paula Renault fala sobre Solange Couto, critica cancelamento e cita pai após vitória no "BBB 26"

A campeã do BBB 26 durante o Bate-Papo BBB. TV Globo / Divulgação

A vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, participou do Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira (22) e comentou momentos marcantes da temporada, incluindo a eliminação de Solange Couto e sua própria trajetória no reality.

Durante a conversa com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a jornalista reagiu à rejeição da atriz, que deixou o programa com 94,17% dos votos. Ela criticou a porcentagem e saiu em defesa da ex-colega de confinamento:

— Eu já fui muito cancelada, eu sei o que é isso. E as pessoas não nos conhecem — explicou.

Ana Paula ao observar o ranking de eliminações. TV Globo / Divulgação

Ela também ponderou sobre os conflitos dentro da casa, mas reforçou sua admiração por Solange:

— Ela realmente me falou coisas fortes, isso não dá para negar. Mas é uma mulher extraordinária, com uma trajetória incrível, uma baita atriz. Não faz sentido, a essa altura, esse cancelamento — afirmou.

Ao comentar a repercussão do reality, Ana Paula fez críticas mais amplas ao comportamento do público:

— Depois as pessoas dizem que o participante tem medo de ser cancelado. Não é fácil se expor, a gente sabe que depois a cobrança vem pesada — explicou.

A campeã também refletiu sobre sua personalidade e a forma como é vista: — Eu sempre fui julgada, sempre fui mal vista, e quis me permitir isso. As pessoas precisam entender que ninguém precisa caber em um padrão, em uma caixinha — disse.

Outro momento destacado na entrevista foi a decisão de retornar ao programa dez anos após sua primeira participação.

Ana Paula contou que conversou com o pai, Gerardo Renault, morto no último domingo (19), antes de entrar novamente no reality:

— Era minha missão. Eu falei para ele: "Estou indo trabalhar" — relembrou.

Ela ainda destacou que sua primeira passagem pelo programa havia sido interrompida e que a nova oportunidade representava uma forma de retomar essa história.

— Quando se poderia imaginar que alguém expulso teria uma nova chance? — questionou.