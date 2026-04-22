Ana Paula Renault é a campeã do "BBB 26"

O público consagrou Ana Paula Renault como a grande campeã do Big Brother Brasil 26, que receberá um prêmio de R$ 5.708.712,00, valor atualizado nesta terça-feira (21), durante o programa. Milena ficou com o segundo lugar, seguida por Juliano Floss, que ficou em terceiro.

No discurso, o apresentador Tadeu Schmidt definiu a mineira como a protagonista da edição:

— Ana Paula Renault é um escândalo, é a beleza e o caos. Jogando esse jogo com uma determinação, uma entrega e um sarcasmo sem precedentes. 'Quinta série', 'Coronel Humberto Cacirredo', 'coordenadora do resort', 'Jordan' 'Unidunité'. Ela provocou e confrontou todo mundo e viu todo mundo sair no paredão. Que mulher é essa? (...) Parabéns, Ana Paula! O BBB 26 sempre foi seu!

Como foi a final

Festa da final do "BBB 26". Beatriz Damy / Globo

Além da presença de Tadeu Schmidt na área externa da casa, a final reuniu os ex-participantes da edição, incluindo aqueles que foram expulsos, como Sol Vega, Edilson Capetinha e Paulo Augusto, e também Henri Castelli, que deixou a competição por problemas de saúde.

A grande festa contou ainda com um show do DJ Alok, VTs especiais com os melhores momentos da temporada e também a presença de familiares dos finalistas no gramado.

A trajetória de Ana Paula

Embora tenha sido expulsa de sua primeira participação no BBB, há uma década, a mineira voltou pela porta da frente, conquistou o público e fez os debates e conflitos do programa orbitarem ao seu redor — ao mesmo tempo em que despontou como uma das favoritas fora da casa.

Ana Paula nunca escondeu que é jogadora e estrategista — fez planos, combinou votos; porém, o que mais chamou atenção fora da casa foram as relações dentro do reality.

Ao longo de cem dias de confinamento, Ana Paula conquistou duas lideranças, enfrentou seis paredões e cumpriu três castigos do Monstro – tudo isso em meio a caos, brigas e alianças “eternas”.

Não é possível falar da trajetória de Ana sem mencionar os Eternos. O grupo, composto pela veterana, Milena, Juliano Floss e Samira, foi um dos favoritos do público. Eles não fugiam de brigas com os rivais – mas também tiveram desavenças entre si.

Relações agridoces

Ana também foi responsável por dar apelidos aos colegas de confinamento — “quinta série”, “Jordan”, “Humberto”, “coordenadora do resort” e “Samaira” —, que pautaram o programa tanto dentro quanto fora da casa mais vigiada do Brasil, rendendo até memes nas redes sociais.

Ana repetiu várias vezes que seu objetivo era "incomodar" quem a incomodava no jogo. As relações com seus rivais eram, muitas vezes, agridoces. Mesmo em meio à desavença explícita, ela não deixava de brincar e rir com os brothers e sisters.

A rivalidade, no entanto, extrapolou com Alberto Cowboy, em fevereiro, quando ele citou o pai da veterana durante uma discussão. A sister correu atrás dele, mas foi impedida de entrar no quarto em que ele estava por Milena e Samira. Depois, encontrou um chapéu do brother e decidiu amassá-lo. A tensão entre os dois permaneceu até a saída do Cowboy.

Após o episódio, a veterana contou que o pai enfrentava uma situação de saúde complicada, o que a fez repensar sua participação no programa. Ana sempre falou sobre a relação próxima com ele. Ela perdeu a mãe em um acidente de carro aos 16 anos.

Qual o motivo para o favoritismo?

Carisma, estratégia e alianças: as características apontadas pelos fãs como motivo para o favoritismo de Ana são variadas. Amada e odiada pelos rivais dentro da casa, aqui fora também não poderia ser diferente.

Para Vitória Leite Guimarães, de 24 anos, um dos motivos para o favoritismo de Ana é que a sister provou que é possível uma pessoa amadurecer "sem perder a autenticidade".

— Ela continua carismática, magnética e sem papas na língua, mas agora tem um controle emocional e uma leitura de jogo muito incrível, ela dá corda para o próprio adversário tropeçar, como a própria diz. É a clássica "jornada do herói" da vida real: a participante que erra, aprende, volta muito mais focada e joga com inteligência — pondera a diretora de arte em entrevista para Zero Hora.

"Puro suco do entretenimento"

Para Vitória, três momentos da trajetória da vencedora se destacaram: o primeiro encontro entre Ana e Milena, em que já era possível perceber uma forte aliança – e amizade – que iria florescer. No entanto, a dupla não agradou a todos, havendo até quem duvidasse dessa união.

— Foi como mágica: as duas se uniram e pareciam almas gêmeas, com ambas se protegendo e causando o caos na casa. É o puro suco do entretenimento — afirma.

A porto-alegrense, que acompanha "fielmente" o reality, diz que a maturidade de Ana nos embates e a transformação pessoal que ela construiu antes da edição conquistaram o público.

Outro momento marcante da mineira foi quando dançou a faixa World Hold On, de Bob Sinclar, durante uma das festas na casa. Ana Paula contribuiu para que o sucesso, lançado em 2006, passasse a ocupar a terceira posição entre as mais ouvidas no iTunes Brasil.

"Brasil sempre no meu coração. World Hold On segue brilhando", escreveu o artista no Instagram ao compartilhar a cena de Ana Paula dançando a música.

A aparência natural da mineira, de 44 anos, cuja pele foi considerada ainda mais jovial do que na edição de 2016, também foi um destaque, principalmente nas redes sociais.

A participante nunca escondeu que o segredo está nos tratamentos dermatológicos, já que costuma compartilhar sua rotina de cuidados, conduzida pela dermatologista Bruna Rezende, que chegou a mostrar os procedimentos realizados pela sister.

O estilo de Ana Paula também chamou a atenção do público. Administrada por fãs, a página O Closet da Ana Paula Renault soma mais de 60 mil seguidores no Instagram e reúne o acervo de roupas usadas no BBB 26 pela mineira.

Parte das peças escolhidas pela sister para usar no reality é de marcas criadas por pequenas empreendedoras, o que contribuiu para que esses pequenos negócios aumentassem sua visibilidade e faturamento.

Em entrevista à Pequenas Empresas & Grandes Negócios, algumas empreendedoras apontaram um crescimento de até 50% nas vendas após o uso das peças de suas marcas.

Golpe do destino

Como se os cem dias de confinamento já não tivessem sido difíceis o suficiente, Ana Paula enfrentou o golpe mais duro de todos, justamente aquele que mais temia durante o programa: a morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, no último domingo (19).

Às vésperas da final, ela perdeu a pessoa mais importante da sua vida, conforme relatou durante esse período, alguém que foi também a razão de sua força dentro do reality. Atendendo ao desejo dele, Ana Paula decidiu tentar mais uma vez a participação no reality que a projetou, e é por ele que decidiu seguir firme na disputa, mesmo em meio ao luto.

Quem é Ana Paula Renault

Natural de Belo Horizonte, a jornalista integrou a 16ª edição do reality. A sister ficou conhecida pelo bordão "Olha ela!" ao retornar imune de um paredão falso.

No entanto, a participação de Ana Paula nesta edição também trouxe certas polêmicas. A primeira envolveu sua relação com Laércio de Moura: os dois protagonizaram conflitos, e a participante chegou a chamá-lo de pedófilo. À época, a acusação foi vista como exagerada por parte do público. Posteriormente, após deixar o programa, ele foi preso e condenado por pedofilia.

Outro episódio marcante foi a expulsão de Ana Paula por agressão. Após uma festa, embriagada, deu dois tapas no rosto do participante Renan Oliveira, com quem tinha rivalidade, violando as regras do programa.

Depois de sair da casa mais vigiada do Brasil, em 2016, Ana comandou um quadro no extinto Vídeo Show e fez uma participação especial na novela Haja Coração, no mesmo ano. Além disso, ela também participou de outros reality shows.