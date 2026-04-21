Ana Paula, Juliano ou Milena: saiba para quem os eliminados do "BBB 26" estão torcendo

Henri Castelli e Jonas Sulzbach demonstraram apoio a Ana Paula. Já Jordana, declarou torcida para Milena. TV Globo / Divulgação

A final do Big Brother Brasil 26 ocorre nesta terça-feira (21), com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões. Fora da casa, participantes eliminados ao longo da temporada já declararam para quem vai a torcida.

Levantamento com base em entrevistas e publicações nas redes sociais mostra que a maior parte dos ex-brothers e ex-sisters apoia Ana Paula Renault na reta final.

Apoio concentrado em Ana Paula

Último eliminado, Leandro Boneco afirmou que torce por Ana Paula e destacou o desempenho da participante no jogo durante participação no café da manhã com Ana Maria Braga.

Jonas Sulzbach, que teve embates com a finalista dentro da casa, também declarou apoio. Em uma live nas redes sociais, afirmou:

— A Ana Paula foi para cima, não arregou para nada, criou situações, foi para o embate. Das pessoas que estão lá, é quem merece.

Marciele seguiu na mesma linha. Mesmo após conflitos, disse que torce por Ana Paula e reconheceu o desempenho das finalistas:

— Torço para a Ana Paula. Se ela ou a Milena ganharem, são merecedoras. Ambas jogaram muito — disse em entrevista ao jornal O Globo.

Henri Castelli, que deixou o programa no início por questões de saúde, também demonstrou apoio em comentário nas redes sociais da mineira: "Força, Aninha! Dia 21 estarei lá para te dar um abraço e um beijo na campeã!".

Torcida por Milena

Parte dos eliminados declarou apoio a Milena. Jordana, que teve desentendimentos com a finalista durante o programa, disse que passou a torcer por ela após a saída.

Em entrevista à TV Globo, explicou a mudança de posição e citou uma aproximação nos últimos momentos dentro da casa:

— Pode parecer contraditório, mas só restaram adversários, e eu torço pela Milena.

Gabriela também escolheu Milena como favorita. Após a eliminação, a paulista destacou pontos da trajetória da participante:

— Então, minha torcida é para ela, apesar de algumas coisas no jogo com as quais não concordei.