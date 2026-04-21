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Ana Paula, Juliano ou Milena: saiba para quem os eliminados do "BBB 26" estão torcendo

Final ocorre a partir das 22h25min desta terça-feira (21). Vencedor levará mais de R$ 5 milhões para casa

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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