Você sabe tudo de "Avenida Brasil"? Faça o teste e descubra

Embate entre Carminha (Adriana Esteves, à esquerda) e Nina (Débora Falabella) marcam a trama. Arte / Diário Gaúcho

Carminha está de volta. Avenida Brasil chega ao Vale a Pena Ver de Novo nesta segunda-feira (30), a partir das 17h45min.

Será a segunda reprise da novela de João Emanuel Carneiro, considerada uma das mais icônicas da teledramaturgia. A primeira foi em 2019.

A atuação de Carminha (Adriana Esteves) e o embate com Rita (Débora Falabella) marcam a trama, que ainda reúne outros núcleos no bairro do Divino, queridinhos do público.

O elenco conta ainda com Murilo Benício, como Tufão, além de Cauã Reymond (Jorginho), Marcello Novaes (Max), Mel Maia (Rita), Isis Valverde (Suellen), entre outros.

Quiz

Pensando no sucesso da trama — e para despertar a memória dos fãs — Zero Hora preparou um quiz que testa os conhecimentos do público. Responda abaixo e confira o quanto você conhece sobre a novela.