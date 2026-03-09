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Tragédia na estrada
Notícia

Uma pessoa morreu após acidente com ônibus da ex-BBB Flay, em Pernambuco

Colisão com moto ocorreu por volta das 3h50min em rodovia da Zona da Mata; vítima não usava capacete e morreu no local

Zero Hora

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