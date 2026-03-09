Uma pessoa morreu após acidente com ônibus da ex-BBB Flay, em Pernambuco

Segundo Flay, a moto teria invadido a pista contrária. Reprodução / Gshow

Um motociclista de 46 anos morreu em acidente com o ônibus da ex-BBB e cantora Flay, na madrugada de domingo (8), em Condado, na região da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A colisão aconteceu por volta das 3h50min, no km 12 da rodovia estadual PE-062. O nome da vítima não foi divulgado, e o caso é investigado pela Polícia Civil, após registro na Delegacia de Goiana.

"Hoje (domingo) vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. (...) Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência", afirmou Flay em uma postagem no Instagram.

Na mesma publicação na rede social, a ex-BBB afirmou que o motociclista estava sem capacete no momento do acidente. Segundo ela, integrantes da equipe sofreram apenas ferimentos leves e passam bem, embora estejam abalados física e emocionalmente com o ocorrido.

A artista também disse que o motorista e as testemunhas permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência e que foram prestadas todas as informações necessárias. De acordo com a cantora, a equipe segue colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

Flay participou do BBB 20, como uma das integrantes do grupo Pipoca. Ela foi a 13ª eliminada com 63% dos votos em um paredão contra Babu Santana e a médica Thelma Assis.



