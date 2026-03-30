"Toca pro inferno, motorista": relembre 5 frases marcantes de Carminha em "Avenida Brasil"

Rita/Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) tiveram longos embates ao longo da trama. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

É hora de matar a saudade de Carminha. A personagem icônica de Avenida Brasil está de volta ao Vale A Pena Ver de Novo a partir desta segunda-feira (30), na TV Globo, a partir das 17h05min.

Sucesso de audiência, a novela retorna à grade após Rainha da Sucata. Criada por João Emanuel Carneiro, a trama marcou época pelas armações e manipulações da personagem.

Mas não é só isso: Carminha também deixou frases inesquecíveis, repetidas até hoje pelos fãs da trama, 14 anos após a exibição original. Relembre cinco delas a seguir.

5 frases icônicas de Carminha

"É tudo culpa da Rita"

Rita (Débora Falabella) tinha uma vida dupla até se revelar na trama. Ela retornou à casa de Carminha para a sua vingança e, quando é descoberta, a vilã passa a usar a frase para falar sobre a real personalidade da moça.

"Deus seja louvado? Eu seja louvada! Eu, aqui, meu amor, Carminha!"

Carminha, definitivamente, não sofria de baixa autoestima. Quando dizem que um dos feitos de sua vida deveria ser atribuído a Deus, ela enaltece a si própria.

"Cadê a Nina que estava aqui? A Carminha comeu"

Quando descobriu que Nina era Rita, Carminha ficou desesperada e passou a arquitetar um plano contra a rival. Sem dar detalhes do que faria, ela apenas avisou Max:

— Foram todos para Cabo Frio e eu vou ficar sozinha com Nina. Com todo mundo longe, eu vou sumir com a ordinária sem deixar vestígios. E quando eles voltarem... "Cadê a Nina que tava aqui? A Carminha comeu", disse a vilã.

"Toca pro inferno, motorista"

Mesmo quando tudo parecia perdido, Carminha mantinha o sarcasmo. Ao perder o controle diante da tortura de Nina e flagrar a rival com Max, ela se embriagou, bateu o carro e acabou pegando carona em um caminhão de lixo — momento em que fez um pedido que se tornou uma das frases mais marcantes da vilã.

"Não quero muito da vida, não. Eu quero é tudo!"

Personagem marcou a teledramaturgia nacional. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação