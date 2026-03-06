"The Boys": quando e onde assistir a última temporada da série

Antony Starr interpreta o Capitão Pátria. Amazon Prime Video / Divulgação

Na última quinta-feira (5), o Prime Video divulgou o trailer final da quinta e última temporada de The Boys. Os novos episódios marcam o encerramento da história dos super-heróis problemáticos criada para a TV por Eric Kripke.

A produção é baseada na série de quadrinhos criada por Garth Ennis e Darick Robertson. Na trama, a Terra é habitada por super-heróis que, apesar da imagem de inspiração e heroísmo, escondem comportamentos violentos, egoístas e um lado obscuro.

Na nova fase da história, o mundo está sob influência do Capitão Pátria, interpretado por Antony Starr. O personagem exerce poder de forma imprevisível e egocêntrica, colocando a sociedade à mercê de suas decisões.

Enquanto isso, Hughie Campbell (Jack Quaid) e seus aliados estão presos em um “Campo da Liberdade”. Já Annie January, vivida por Erin Moriarty, tenta organizar uma resistência contra o domínio dos Supers.

A situação se intensifica com o retorno de Billy Bruto, interpretado por Karl Urban. O personagem reaparece disposto a usar um vírus capaz de eliminar todos os Supers, decisão que desencadeia uma série de acontecimentos com impacto direto no destino do mundo.

Quando estreia a última temporada de The Boys?

A quinta e última temporada de The Boys estreia no dia 8 de abril no Prime Video.

Os dois primeiros episódios serão lançados na data de estreia. Depois, a plataforma disponibilizará novos capítulos semanalmente, até o episódio final, previsto para 20 de maio.

Assista ao trailer da temporada final: