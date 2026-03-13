"Tempo Bueno", da RBS TV, estreia nova temporada do quadro "Churrasco de Gabarito" neste sábado

El Topador visita estabelecimentos de empreendedores que transformaram a paixão pelo churrasco em trabalho. Divulgação / RBS TV

O programa Tempo Bueno estreia a nova temporada do quadro Churrasco de Gabarito neste sábado (14), às 15h40min, na RBS TV. Em sete episódios, Antônio Costaguta, o El Topador, visita estabelecimentos de empreendedores que transformaram a paixão pelo churrasco em trabalho, contando os desafios e a trajetória de cada empresa.

— O Churrasco de Gabarito é um quadro que mostra como a cultura do assado se conecta com as nossas vidas no cotidiano. Neste novo momento, o objetivo é valorizar as histórias de pessoas que apostaram em fazer dessa vivência um negócio e inspirar novos empreendedores que sonham em tirar suas ideias do papel — destaca El Topador.

No primeiro episódio, o quadro acompanha a história de um casal que usou receita de pão de alho caseiro para começar o empreendimento familiar. Assim a Brinco de Boi Assados foi fundada em 2012, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. O sucesso na região foi tanto que Rodrigo Carvalho e Juliana Vieira ampliaram a operação e passaram a atender todos os dias da semana com serviço de buffet e espeto corrido. O segredo para dar certo? Para Juliana, "amor e persistência, pois todo dia é uma batalha".