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"Tempo Bueno", da RBS TV, estreia nova temporada do quadro "Churrasco de Gabarito" neste sábado

El Topador vai contar histórias de gaúchos que transformaram a paixão pelo churrasco em negócio

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