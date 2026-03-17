Stenio Garcia entra com processo contra as filhas; entenda o caso

Stenio Garcia tem 93 anos. @steniogarciaoficial / Reprodução Instagram

O ator Stenio Garcia, 93 anos, entrou na Justiça contra as filhas Cássia e Gaya Piovesan. Ele afirma ter sido abandonado por elas, e, segundo o artista, sua situação atual é de "vulnerabilidade financeira extrema".

O caso envolve disputas familiares e patrimoniais. As informações foram confirmadas pelo Splash UOL após divulgação de Metrópoles.

Na ação, Stenio busca recuperar a posse de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele diz ter doado o imóvel às filhas quando elas eram menores de idade, mantendo para si o usufruto vitalício.

De acordo com o processo, as filhas se recusam a devolver a posse e impedem o uso do imóvel. O ator iniciou a ação em outubro de 2025.

Entenda o caso

Stenio afirma não ter condições dignas de se sustentar após ter sido demitido da Rede Globo em 2020, passando a viver apenas com a aposentadoria do INSS, que, segundo ele, não cobre despesas básicas como remédios e cuidados pessoais.

Ele também relata ter sido abandonado "afetiva e materialmente" por Cássia e Gaya, dizendo que pedidos de ajuda financeira nunca são atendidos e que não recebe contato, visitas ou qualquer tipo de suporte.

Na ação, Stenio pede R$ 200 mil de indenização por perdas e danos e solicita a posse do apartamento para viver lá, mesmo que seja necessário uso de força policial.

Ele também requer gratuidade de Justiça, pagamento das custas pelas filhas e urgência no caso devido à idade avançada. A juíza Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi, do TJ-RJ, concedeu o benefício da Justiça gratuita, mas negou, por ora, o pedido urgente sobre o imóvel, alegando necessidade de ouvir as filhas.

Cássia e Gaya são filhas do relacionamento de Stenio com a atriz Clarice Piovesan, que foram casados entre 1968 e 1983, quando se separaram.