"Salve Rosa": filme da Netflix está repercutindo nas redes sociais após caso "Bel para Meninas"

Capa do filme "Salve Rosa". Reprodução / @salverosaofilme / Instagram

O filme Salve Rosa, que conta a história de uma influenciadora mirim cuja vida é controlada pela mãe, voltou a repercutir nas redes sociais após entrar no catálogo do serviço de streaming Netflix nesta quinta-feira (12).

Internautas relacionaram a trama de Salve Rosa ao caso da influenciadora Isabel Peres, do canal Bel para Meninas, que viralizou em 2020 com a hashtag #SalveBelParaMeninas.

Relembre o caso

A influenciadora Isabel Peres ganhou reconhecimento ainda criança devido ao canal Bel para Meninas, criado em 2012 no YouTube para publicar vídeos sobre penteados e cuidados com cabelo infantil. Ao longo do tempo, o conteúdo do canal passou a incluir brincadeiras, desafios e registros do dia a dia de Isabel.

O canal se tornou popular e transformou Isabel em uma das influenciadoras mirins mais conhecidas do YouTube no Brasil. Os vídeos acumulavam milhões de visualizações e, no auge do canal, ele contava com 14 milhões de inscritos.

#SalveBelParaMeninas

Porém, em 2020, internautas revisitaram vídeos antigos do canal e discutiram o comportamento da influenciadora em certas situações. Nas redes sociais, usuários apontaram que Isabel parecia desconfortável e questionavam se ela estava sendo pressionada pela família a participar de conteúdos ou manter-se num personagem mais infantilizado.

As discussões foram amplificadas e surgiu a hashtag #SalveBelParaMeninas. Internautas pediram que a situação de Isabel fosse analisada por órgãos responsáveis pela fiscalização de crianças nas plataformas digitais.

A família de Isabel Peres sempre negou as acusações e afirmou que nunca obrigou Bel a gravar vídeos ou participar de situações desconfortáveis. Contudo, o caso ainda se tornou um dos mais citados em relação à exposição de crianças nas redes sociais e os limites da criação de conteúdo infantil na internet.

Em agosto de 2025, após o influenciador Felca publicar um vídeo denunciando a exposição de menores de idade na internet, o canal Bel para Meninas foi removido do YouTube. Isabel Peres, que hoje tem 18 anos, e sua equipe protestaram contra a iniciativa da plataforma.

A influenciadora Isabel Peres protestou contra o YouTube após a exclusão do canal Bel para Meninas. @belperes_oficial / Reprodução / Instagram

Relação com o filme

No filme Salve Rosa, a influenciadora Rosa, interpretada por Klara Castanho, conquista a fama quando ainda é criança e vive sob o controle de sua mãe, que administra sua carreira e vida pública.

Com o passar da narrativa, Rosa percebe os impactos da exposição constante de si e questiona decisões em sua trajetória. A trama dialoga com discussões atuais sobre a exposição de crianças na internet e seu impacto nas vidas dos criadores de conteúdo mirins.

Embora os internautas tenham relacionado o longa ao caso de Isabel Peres, Salve Rosa não é oficialmente baseado em um caso específico.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, internautas comentaram o filme: "Esse filme Salve Rosa é bizarro", comentou um. "Salve Rosa é pesado, né? Coitada", disse outro.