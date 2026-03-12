TV

Influenciadores mirins
Notícia

"Salve Rosa": filme da Netflix está repercutindo nas redes sociais após caso "Bel para Meninas"

Produção conta a história de uma influenciadora mirim e debate a exposição de crianças na internet; usuários relacionaram o filme com episódio envolvendo Isabel Peres

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS