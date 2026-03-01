Racha no grupo de Ana Paula? Gaúcha Samira tem atrito com veterana por indicação ao paredão

Ana Paula e Samira são aliadas no jogo. Globo / Divulgação

A formação de paredão deste domingo (1º) no BBB 26 será embalada por um conflito capaz de abalar um dos grupos da casa. Nesta madrugada, a mineira Ana Paula Renault discutiu com a líder Samira após acusá-la de não estar completamente fechada com os aliados.

Antes do programa ao vivo, Ana Paula, Juliano Floss e Milena conversaram sobre a indicação da líder Samira ao paredão. A ideia inicial do grupo era que a gaúcha indicasse Alberto Cowboy, mas ela teria demonstrado indecisão após a vitória do veterano na Prova do Anjo.

— Eu acho que é ruim. Eu realmente queria muito indicar o Alberto, porque ele mexeu num gatilho meu — disse Samira, demonstrando não ter certeza de que era a melhor semana para indicá-lo.

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Ana Paula não gostou da insegurança da líder e lembrou que Cowboy teve a oportunidade de colocar Samira no monstro, mas não teria feito isso por estratégia.

— Ele comeu seu cérebro de novo e você tá voltando atrás — afirmou a jornalista.

Samira negou que tivesse retrocedido. Segundo ela, estava apenas compartilhando uma reflexão sobre ser a melhor semana para emparedar o brother. As informações são do gshow.

Durante a madrugada, as aliadas voltaram a trocar farpas. Já desconfiada por fatos que ocorreram no início do programa, Ana Paula mencionou as dúvidas sobre a indicação de Samira. A gaúcha respondeu:

— Não foi isso, Ana. Eu ia botar ele, Ana. Não falei que não ia botar.

A jornalista virou as costas e deixou a conversa.

Indicação ao paredão

Durante o programa ao vivo, a dinâmica do Exilado exigiu uma indicação ao paredão de Breno. O modelo indicou Alberto Cowboy, que trocou de lugar com ele e terá que dormir na área externa.

Samira ficou incomodada com a escolha, já que ela gostaria de indicá-lo.

— Eu sempre deixei claro que votaria no Alberto e ele falava do "quinta série" (Jonas), mas como ele não quer se indispor com outras pessoas, indicou o Alberto. Breno não é burro, ele é bem esperto. Mudou de quarto do nada — disse ela a Juliano.

Briga com Juliano

O atrito entre os aliados de Samira teve desdobramentos mais tarde. A sister usou seu poder para espiar uma conversa entre Juliano e Breno. Samira ficou chateada ao não ser listada entre os aliados de Juliano.

— Era o que eu precisava. Juliano nem citou meu nome, sendo que ele sabe toda essa visão que tenho. Ele não joga comigo — desabafou.