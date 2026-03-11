Racha no Grupão, embates com Ana Paula e "uni-duni-tê": o que levou Babu Santana à eliminação no "BBB 26"

Essa foi a segunda participação do ator no programa. TV Globo / Divulgação

O ator Babu Santana foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 26, com 68,62% dos votos do público. O veterano se despediu da casa mais vigiada do país nesta terça-feira (10), após paredão triplo contra Milena (30,91%) e Chaiany (0,47%).

Em 2020, quando participou do programa pela primeira vez, o Paizão, como ficou conhecido, chegou à última berlinda – uma trajetória mais longa do que a registrada nesta nova passagem pelo reality. Na época, sua participação ficou marcada por episódios de exclusão por parte dos demais participantes, além do recorde de paredões e semanas na xepa e do carisma que conquistou o público.

Desta vez, já aos 46 anos, o ator entrou no jogo com uma postura diferente: mais confiante, disposto a jogar em grupo e a priorizar o que considerava melhor para a própria trajetória dentro da casa. A nova atitude acabou rendendo alguns conflitos, que podem ter influenciado na decisão do público e contribuído para a eliminação.

Rompimento com Ana Paula Renault

Em poucos dias de confinamento, surgiu o Grupão, composto por Babu, a veterana Ana Paula Renault, os camarotes Juliano Floss e Solange, e os pipocas Milena, Samira, Chaiany e Leandro Boneco.

Logo no início desta aliança, o ator disse a Ana Paula que seria “uma honra morrer atirando” com ela e avisou aos demais participantes da casa que compraria o “barulho” dos aliados – expressão usada por ele para sinalizar que os defenderia mesmo quando os conflitos não fossem direcionados a si.

Quando o ator começou a perceber a aproximação e as brincadeiras da sister com o gaúcho e também veterano Jonas Sulzbach, as coisas mudaram. Babu passou a criticar diversas atitudes de Ana Paula, que também passou a se incomodar com algumas posturas do até então aliado.

O clima, que já vinha ficando pesado, piorou após uma Prova do Anjo, em fevereiro, na qual Babu vetou Ana Paula de participar. Pela dinâmica da atividade, ela puxou Juliano para que Milena, sua maior aliada desde o início, pudesse disputar a prova.

Os brothers estavam posicionados em um círculo, no qual a jornalista estava conectada à amiga e ao dançarino e precisava escolher um dos dois para abandonar a disputa. O episódio oficializou, de vez, o rompimento do Grupão, e os demais participantes começaram a tomar lados.

Para alguns internautas, foi a partir desse momento que Babu passou a ser considerado “um dos vilões da temporada”. Os dois passaram a ter conflitos cada vez mais frequentes após o episódio. A sister defende que Babu não a vetou da prova, mas sim Juliano. Na ocasião, o ator se justificou dizendo que a escolha foi por “uni-duni-tê”, e a fala também se tornou motivo de polêmica e piadas dentro da casa.

Obsessão com a sister

Desde que os dois romperam a aliança, Babu seguiu criticando os posicionamentos e as estratégias de Ana Paula. Mesmo após os novos inimigos selarem uma trégua, durante a festa do líder da gaúcha Samira, internautas continuaram acreditando que o brother ficou “obcecado” pela jornalista.

Na leitura de quem estava aqui fora acompanhando tudo, a sister virou pauta de quase todas as conversas de Babu dentro da casa. Embora falasse mal da jornalista pelas costas, os dois passaram a ter embates mais frequentes, especialmente após as dinâmicas do Sincerão, quando as discussões entre eles continuavam mesmo após o fim do programa.

Discordâncias com Juliano Floss

O veterano Babu e o camarote Juliano Floss se conectaram rapidamente nos primeiros dias do programa e formaram um vínculo de amizade. Os dois tinham longas conversas, defendiam um ao outro em discussões com outros brothers e, na internet, vídeos deles dançando e se divertindo viralizavam com frequência.

No entanto, a dupla começou a ter discordâncias na leitura do jogo após o rompimento do Grupão. O ator decidiu conversar com o jovem amigo e disse que preferia que eles não combinassem mais votos ou estratégias, para que nenhum dos dois se prejudicasse.

O dançarino foi acolhido pelo grupo de Ana Paula, Milena e Samira, embora tenha mantido boas relações com os demais participantes. Já Babu acabou ficando mais próximo de Leandro Boneco, Solange e Chaiany.

Os episódios e as posturas dos envolvidos moldaram a opinião de parte do público sobre Babu. Para muitos, o veterano começou a “pesar a mão” ao criticar as ex-aliadas em diferentes momentos. A justificativa dele, em conversa com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor nesta terça-feira (10), durante o Bate-Papo com Eliminado, foi de que Ana Paula também passou dos limites.

Relação com Chaiany

Quando Chaiany venceu a Prova do Anjo e ganhou um almoço, convidou Babu, Solange e Gabi para a dinâmica. No entanto, o ator se exaltou ao ouvir a jovem afirmar que havia prometido imunizar Samira. Babu repreendeu a sister, dizendo considerar injusto que ela protegesse a gaúcha em vez de Gabi.

Como justificativa, lembrou que Gabi havia levado Chaiany para o Carnaval e que sempre defendeu a sister dentro da casa, mesmo fazendo parte de outro grupo.

Telespectadores passaram a desconfiar da postura de Babu e comentaram nas redes sociais que acreditavam que o ator estava manipulando a jovem em prol dos próprios interesses. Alguns fãs de BBB também defendem que Chaiany ficou dependente da validação do veterano para todas as suas decisões dentro da casa.

Como ficam os aliados após a saída de Babu?

A saída de Babu Santana impactou diretamente aliados próximos dentro do programa. Chaiany, Leandro Boneco e Solange ficaram bastante sentidos com a eliminação do ator, que funcionava como uma espécie de elo entre eles no jogo.