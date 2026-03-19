Quem são as dubladoras de "Guerreiras do K-Pop"?

Rumi, Mira e Zoey são as personagens principais de "Guerreiras do K-Pop". Reprodução / IMDb

Guerreiras do K-Pop se tornou um fenômeno desde sua estreia em junho de 2025. Famosa por sua estética, enredo e principalmente as músicas, a animação conquistou diversos prêmios – inclusive dois Oscars, dois Globos de Ouro e um Grammy – e expandiu a influência do gênero k-pop no mundo.

No longa, as cantoras Rumi, Mira e Zoey formam o trio HUNTR/X, que combate demônios para protegerem seus fãs. As personagens se destacaram por seus visuais originais e timbres únicos, mas quem está por trás dessas vozes?

A seguir, confira quem são as dubladoras das protagonistas de Guerreiras do K-Pop:

Quem são os dubladores

Da esquerda para direita: Tais Feijó, Analu Pimenta e Vic Brow no MGE Studios para a dublagem de "Guerreiras do K-Pop". Reprodução / @analupimenta / Instagram

Rumi

A dubladora da voz da personagem Rumi é a atriz Arden Cho, que fez a voz dela no áudio original em inglês. Quem cantava nas músicas era a cantora EJAE. Já em português, Rumi foi dublada pela profissional Analu Pimenta, 39 anos, que também canta. Analu dublou outros personagens como Dhahabi em A Guarda do Leão e Ramona nos filmes Debaixo do píer.

Zoey

A personagem de Zoey é dublada por Ji-Young Yoo nos diálogos e pela cantora Rei Ami nas músicas. Na versão em português, a dubladora Taís Feijó, 34 anos, emprestou sua voz para Zoey nas falas e canções. Taís também é reconhecida por sua dublagem da personagem Kat em Euphoria e por ser a 2ª voz de Sue Gilbert em Dickinson.

Mira

Mira é dublada por May Hong nos diálogos em inglês e pela cantora Andrey Nuna nas músicas. No Brasil, a personagem é dublada tanto nos diálogos quanto nas músicas pela atriz, cantora e dubladora Vic Brow, 27 anos, que já trabalhou em filmes e séries como Fate: A Saga Winx.

A mais nova do trio, Vic também deu dicas para quem quer se tornar dublador:

— O primeiro passo é fazer um curso de teatro, porque nós precisamos ser atores. O dia a dia de trabalho é muito cheio. A gente passa a tarde inteira dentro do estúdio, com o celular trancado num armário — disse Vic em entrevista ao O Globo.

— Preciso sempre lembrar de como eu era quando criança, porque ninguém é mais criativo do que as crianças. — completou.

Jinu