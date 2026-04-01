Quem saiu do "BBB 26"? Solange Couto é eliminada com 94,17% dos votos

Solange Couto foi eliminada do Big Brother Brasil 26 com 94,17% dos votos nesta terça-feira (31). A atriz estava na berlinda com Jordana e Marciele, que tiveram 3,54% e 2,29% dos votos respectivamente.
A camarote foi emparedada após ser indicada pela líder Ana Paula Renault, sem direito a contra-golpe.
O Big Fone tocou durante a tarde de domingo (29) e Milena atendeu. A sister descobriu durante a formação do paredão que deveria indicar uma pessoa direto à berlinda. Ela escolheu Marciele, justificando que a participante foi a única que não esteve no paredão ainda.
Os demais participantes votaram diretamente no confessionário. Jordana foi a mais votada da casa, com três votos.
Quem é Solange Couto
Ela é popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela O Clone (2001) com o bordão "Não é brinquedo, não". Seu último trabalho na TV foi em Garota do Momento (2024).
Filha de funcionários públicos, a atriz é mãe de três filhos: Márcio Felipe, de 51 anos, Morena Mariah, de 35, e Benjamin, 17.