Jonas Sulzbach, 39 anos, nasceu em Lajeado, no Vale do Taquari. Manoella Mello / Globo/Divulgação

O gaúcho Jonas Sulzbach foi eliminado do Big Brother Brasil 26 com 53,48% dos votos nesta terça-feira (24). O veterano estava na berlinda com Juliano Floss e Gabriela.

O termômetro das redes sociais e os resultados de enquetes realizadas por portais da internet divergiam sobre quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil nesta noite: algumas apontavam para a saída de Jonas, outras para Juliano Floss. Os brothers eram rivais na casa mais vigiada do Brasil.

Jonas foi emparedado após ser o mais votado pela casa. O gaúcho teve direito a um contra-golpe e puxou a pipoca Gabriela à berlinda. Já o líder Alberto Cowboy indicou Juliano Floss ao paredão.

Leandro e Jordana também foram emparedados por dinâmicas do programa, porém, se salvaram na prova bate-volta.

Quem é Jonas

Jonas Sulzbach, 39 anos, nasceu em Lajeado, no Vale do Taquari. O brother participou também do BBB 12, ficando em terceiro lugar.

Atualmente, é conhecido por compartilhar a vida fitness nas redes sociais. Ele se dedica aos esportes e ao trabalho como influenciador digital.

No ano passado, participou da Maratona de Nova York e percorreu o circuito de 42 quilômetros.