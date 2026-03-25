O gaúcho Jonas Sulzbach foi eliminado do Big Brother Brasil 26 com 53,48% dos votos nesta terça-feira (24). O veterano estava na berlinda com Juliano Floss e Gabriela.
O termômetro das redes sociais e os resultados de enquetes realizadas por portais da internet divergiam sobre quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil nesta noite: algumas apontavam para a saída de Jonas, outras para Juliano Floss. Os brothers eram rivais na casa mais vigiada do Brasil.
Jonas foi emparedado após ser o mais votado pela casa. O gaúcho teve direito a um contra-golpe e puxou a pipoca Gabriela à berlinda. Já o líder Alberto Cowboy indicou Juliano Floss ao paredão.
Leandro e Jordana também foram emparedados por dinâmicas do programa, porém, se salvaram na prova bate-volta.
Quem é Jonas
Jonas Sulzbach, 39 anos, nasceu em Lajeado, no Vale do Taquari. O brother participou também do BBB 12, ficando em terceiro lugar.
Atualmente, é conhecido por compartilhar a vida fitness nas redes sociais. Ele se dedica aos esportes e ao trabalho como influenciador digital.
No ano passado, participou da Maratona de Nova York e percorreu o circuito de 42 quilômetros.
Para a preparação, o modelo perdeu cerca de seis quilos. Mas, esse não é nem de longe o recorde Jonas, que já correu até 75 quilômetros, se classificando como ultramaratonista.