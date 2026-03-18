Quem saiu do "BBB 26"? Breno é eliminado com 58,96% dos votos 

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. Manoella Mello / Globo/Divulgação

O pipoca Breno foi eliminado do Big Brother Brasil 26 com 58,96% dos votos nesta terça-feira (17). O brother estava na berlinda com Ana Paula Renault e Leandro, que receberam 25,17% e 15,87% dos votos, respectivamente.

O termômetro das redes sociais e os resultados de enquetes realizadas por portais da internet divergiam sobre quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil nesta noite: algumas apontavam para a saída de Breno, outras para Ana Paula Renault.

Breno foi ao paredão após indicação do líder Alberto Cowboy. Porém, a berlinda começou a ser formada na noite de sábado (14): uma dinâmica inspirada na brincadeira "pedra, papel e tesoura" emparedou previamente Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault. Solange foi a mais votada da casa.

A dinâmica da caixa premiada deu à Jordana o poder de salvar alguém do paredão e a sister escolheu Jonas. Foram para a prova bate e volta Ana Paula, Leandro e Solange. Ao final de três rodadas, Solange levou a melhor e venceu a prova. Dessa forma, Ana Paula, Breno e Leandro formaram o paredão.

O momento de maior destaque do brother no programa foi o paredão falso. Breno foi escolhido pelo público para ir ao quarto secreto.

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Quem é Breno

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ele é formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia. O participante conseguiu a vaga na casa do BBB 26 depois que Marcel, que havia vencido a dinâmica da casa de vidro com 52% dos votos, desistiu.

Caçula da família, Breno sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.