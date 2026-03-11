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Quem saiu do "BBB 26"? Babu é eliminado com 68,62% dos votos 

O brother estava na berlinda com Milena e Chaiany, que receberam 30,91% e 0,47% dos votos, respectivamente

Zero Hora

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