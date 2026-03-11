Quem saiu do "BBB 26"? Babu é eliminado com 68,62% dos votos 

Resultados de enquetes realizadas por portais da internet divergiam sobre quem deixaria o reality. Manoella Mello / Globo/Divulgação

O veterano Babu Santana foi eliminado do Big Brother Brasil 26 no paredão desta terça-feira (10), com 68,62% dos votos. O brother estava na berlinda com Milena e Chaiany, que receberam 30,91% e 0,47% dos votos, respectivamente.

O termômetro das redes sociais e os resultados de enquetes realizadas por portais divergiam sobre quem deixaria o reality. Algumas apontavam para a saída de Milena, outras para Babu.

Babu foi à berlinda após a decisão em consenso entre o anjo Milena e o monstro Jonas. Na sequência da dinâmica, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach definiram, em consenso, quem seria indicado ao paredão. A escolha dos líderes foi a recreadora infantil Milena.

O terceiro nome indicado à berlinda foi Jordana, que recebeu mais votos da casa. A sister ganhou o direito ao contragolpe, puxando Chaiany para a disputa pela permanência no reality. A pipoca Jordana, porém, escapou do paredão na prova bate-volta.

Veja o momento da eliminação:

Quem é Babu Santana

Natural do Rio de Janeiro, em sua longeva trajetória na casa, em 2020, foi recordista de paredões e de semanas na xepa.

Babu já atuou em novelas da Globo, além de participar de produções cinematográficas. Em suas redes, tem mais de 5 milhões de seguidores.