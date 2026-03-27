Quem é o novo anjo do "BBB 26"? Solange vence a prova e ganha imunidade

Solange Couto venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (27).
Nesta semana, o poder é a autoimunidade e deixa a sister salva do paredão, que será formado ainda nesta noite durante o programa ao vivo.
Na dinâmica, a vencedora também indicou a líder Ana Paula e Milena para cumprir o castigo do monstro em dupla. Assim, as duas foram retiradas do vip.
Como foi a prova
Na disputa, os brothers entraram em um carrinho com formato de esponja e derrubaram o máximo de pinos que conseguiram. Cada alvo valia um ponto diferente, e camarote acumulou mais acertos.
Dinâmica da semana
Faltando menos de 30 dias para a final, o programa resolveu acelerar a edição ativando o modo turbo.
Nesta sexta-feira, o primeiro paredão da semana será formado com os dois mais votados pela casa e a indicação do líder. O escolhido pelo público deixará a casa no domingo (29).
Após a saída do participante, uma nova prova do líder será realizada. Ainda no domingo, um novo paredão será formado, com o resultado revelado na próxima terça-feira (31). O BBB 26 consagra o campeão da edição no dia 22 de abril.