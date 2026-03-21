Quem é novo anjo do "BBB 26"? Leandro Boneco vence prova e indica Cowboy e Jonas para o monstro

Boneco venceu a disputa ao empilhar as peças no menor tempo. Reprodução / TV Globo

Leandro Boneco venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 26 neste sábado (21). No domingo, durante a formação de Paredão, ele terá que distribuir uma imunidade – ou duas caso opte por não ver o vídeo da família no almoço do Anjo.

Na dinâmica do programa, Leandro também indicou Jonas e Alberto Cowboy para cumprir o castigo do monstro em dupla. Os dois vão permanecer juntos um de costas para o outro até a formação de Paredão, com períodos específicos de pausa.

Como foi a prova

Na disputa de hoje, os brothers tiveram que construir "A Torre do Anjo" usando pequenos cilindros, começando com oito peças na base até que restasse apenas uma no topo.

Boneco venceu a disputa ao empilhar as peças no menor tempo.

Dinâmica da semana

Na sexta-feira (20), aconteceu uma dinâmica com os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança de quinta-feira, onde Alberto Cowboy levou a melhor. Leandro, então, foi emparedado.

Neste sábado, durante o programa ao vivo, será realizada outra ação: o recém emparedado participará de uma dinâmica e poderá se salvar e emparedar outro jogador ou continuar na berlinda.

No domingo (22) se forma mais um paredão triplo. Ele contará com o recém emparedado, a indicação do Líder — que não participa da bate e volta —, a pessoa mais votada pela casa e o alvo de seu contragolpe.