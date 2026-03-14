Quem é novo anjo do "BBB 26"? Breno vence prova e indica gaúcho para o monstro

Breno levou a melhor contra Boneco. Reprodução / Globoplay

Pela primeira vez, Breno venceu a prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 neste sábado (14). No domingo, durante a formação de Paredão, ele terá que distribuir uma imunidade – ou duas caso opte por não ver o vídeo da família no almoço do Anjo.

Na dinâmica do programa, Breno também indicou Jonas Sulzbach para cumprir o castigo do monstro novamente nesta semana. Ele precisará tocar sinos espalhados pela casa toda vez que a música soar e foi direto para a Xepa.

Como foi a prova do Anjo?

A Prova do Anjo exigiu atenção dos brothers. Eles precisaram ficar de olho em um cronômetro e tentar apertar em um botão o mais próximo possível do tempo limite. Quanto mais perto desse segundo o participante apertasse, mas pontos ele fazia.

Antes de começar a prova, houve um sorteio para a definição das duplas que participariam da primeira rodada de duelos. Os duelos foram: Boneco contra Jonas; Chaiany contra Juliano Floss; Solange Couto contra Ana Paula Renault e Breno contra Marciele.

O modelo indicou Jonas Sulzbach para o castigo do monstro. Reprodução / Globoplay

Os vencedores disputaram as semifinais e a prova derradeira foi entre Breno e Boneco.