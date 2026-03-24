Quem é Anita Harley, herdeira da Pernambucanas, e qual a polêmica por trás do patrimônio da bilionária?

Anita Harley está há 10 anos em estado vegetativo. Globoplay / Reprodução

A disputa pela herança bilionária de Anita Harley é só o início de uma história marcada por afetos, segredos e versões conflitantes.

Agora, a situação ganha contornos muito mais complexos após o lançamento do documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley. As informações são do g1.

Com cinco episódios no Globoplay, a série vai além do embate jurídico e investe nas motivações e fragilidades dos envolvidos, combinando depoimentos e encenações com atores para aprofundar a narrativa.

Quem é Anita Harley

Anita nasceu no Recife em 1947. O avô, Arthur Herman Lundgren, criou em 1908 a rede Pernambucanas, varejista que é considerada uma das maiores do segmento vestuário no Brasil.

Então diretora e acionista da empresa, Anita assumiu o controle da Pernambucanas após substituir a mãe. Desde então, enfrentou resistências familiares que se estendem até hoje. Após sofrer um AVC em 2016 e ficar em estado vegetativo desde então, sua situação passou a concentrar uma nova frente de disputas judiciais.

Curiosidade

O caso de Anita Harley talvez nunca saísse do circuito jurídico não fosse um acaso: no hospital onde seu pai estava internado na época, Camila Appel, a diretora da série, se deparou com uma paciente protegida por seguranças na porta. A inquietação — saber quem era aquela mulher — foi o que deu origem à investigação.

Disputa pelo poder

Após o AVC que deixa Anita em estado vegetativo até hoje, o episódio acirrou a batalha judicial para definir quem assumiria sua tutela.

A série da Globoplay também revela que o conflito em torno das Casas Pernambucanas é anterior a esse momento e atravessa gerações. Com a morte de Erenita Helena Groschke Lundgren, mãe de Anita, a empresária assumiu o comando da rede, dando novo fôlego a uma disputa familiar que se arrasta há décadas e alcança até os sobrinhos.

Quem era sua companheira

A produção também aborda um dos principais pontos de divergência sobre a vida pessoal de Anita Harley: quem era sua companheira. O documentário apresenta duas mulheres que afirmam ter mantido uma relação estável com a empresária.

De um lado, Sônia Soares, conhecida como Suzuki, frequentemente apontada como "dama de companhia", sustenta que o vínculo ia além de uma relação profissional. De outro, Cristine Rodrigues, secretária de confiança, busca na Justiça o reconhecimento como companheira.

O herdeiro

Em meio à disputa, aparece ainda Arthur Miceli, filho de Suzuki. Ele obteve na Justiça o reconhecimento de maternidade socioafetiva, mas sua inclusão é contestada por parte da família Harley, que não o considera herdeiro de Anita.

"Tia Helena odiava Suzuki"

Juliana e Andrea Lundgren, primas de Anita, aparecem no documentário com comentários diretos e reações espontâneas sobre a disputa. Entre as falas que mais repercutiram, uma se destacou e virou meme nas redes sociais. A frase "Tia Helena odiava Suzuki" repercutiu associada ao tom bem-humorado e à franqueza das duas.

A disputa judicial continua, dando ao público a impressão de acompanhar uma história que se mantém aberta.

O Testamento: O Segredo de Anita Harley é dirigida por Camila Appel, com codireção de Dudu Levy e direção artística de Monica Almeida.