Que horas começa o "BBB 26" nesta terça-feira?

"BBB 26" desta terça-feira (31) começa depois da transmissão do amistoso entre Brasil e Croácia. TV Globo / Divulgação

O Big Brother Brasil 26 começará em um horário diferente nesta terça-feira (31), segundo a programação da TV Globo. Com noite de eliminação, o programa que define quem deixa a casa no 12º paredão começará mais tarde do que o habitual.

A alteração na programação ocorre devido ao amistoso entre Brasil e Croácia. Por isso, o reality começa às 23h15min (horário de Brasília) na noite de terça-feira (31).

Antes do jogo vem a novela Três Graças, programada para começar às 20h05min e o Jornal Nacional, às 19h30min.

12° paredão

O paredão da semana é formado por Jordana, Marciele e Solange Couto. No programa ao vivo, uma delas será eliminada e restarão apenas nove participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.