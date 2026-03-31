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"Quando essas histórias abrem diálogo, surge a sensação de dever cumprido", diz Alanis Guillen sobre o sucesso do casal "Loquinha" em "Três Graças"

Atriz fala sobre a repercussão de Lorena, que forma par com a policial Juquinha, e sobre a representatividade de casais LGBT+ na teledramaturgia

Michele Vaz Pradella

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