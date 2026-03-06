Disputa pela oitava liderança do "BBB 26" começou na noite de quinta-feira. TV Globo / Divulgação

A oitava prova do líder do BBB 26 é de resistência. Os participantes que resistirem até o final irão comandar o próximo reinado em dupla.

Os pares se dividiram em dois espaços. Um precisa apertar um botão, enquanto o parceiro puxa uma barra para equilibrar um prato. A dupla que resistir por mais tempo se torna líder.

A disputa teve início na noite de quinta-feira (5) e se estende pela sexta-feira (6). Por volta das 13h40min, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach foram os últimas a deixar a prova após Breno e Leandro Boneco serem eliminados.

As duplas

Babu Santana e Solange Couto Breno e Leandro Boneco Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach Milena e Ana Paula Juliano Floss e Samira Chaiany e Gabriela Marciele e Jordana

Eliminações

A primeira dupla a deixar a disputa foi a das sisters Ana Paula e Milena, após cerca de uma hora e 10 minutos de prova.

Depois de mais de duas horas, Chaiany chamou a atenção de Gabriela durante.

— Amiga, sobe. Foi por pouco! — disse a goiana.

Na sequência, ela alertou a aliada para não conversar com Jordana.

— Não fica conversando com Jordana, não. Ela não quer que eu ganhe, não. Não esquece disso — afirma Chaiany.

Em seguida, Gabriela deixou o prato cair e ela e Chaiany foram eliminadas.

Quando a prova completou três horas, Solange Couto e Babu Santana deixaram a disputa. Pouco antes de a competição completar cinco horas, a dupla Juliano Floss e Samira deixaram a disputa.

A quinta dupla a deixar a prova foi Jordana e Marciele, após mexerem a bolinha que deveriam equilibrar durante a troca de posição.

Após mais de 14 horas, Breno cometeu um erro na prova, provocando a eliminação da dupla dele com Leandro Boneco. Assim, Cowboy e Jonas foram os últimos a deixar a disputa.

Dinâmica da semana

Neste sábado (7), o anjo e o monstro da semana vão escolher em consenso alguém para ir ao paredão.

Já o domingo (8) é dia de formação de paredão. A berlinda desta semana será formada por um emparedado pelo anjo e mostro, um emparedado pelo líder e o mais votado pela casa — que terá direito a um contragolpe.