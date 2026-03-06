Preta Gil terá série no Globoplay que revisita carreira, ativismo e vida pessoal

A trajetória da cantora Preta Gil (1974–2025) será tema de uma série documental no Globoplay. A informação foi divulgada na última quinta-feira (5) nas redes sociais da Conspiração Filmes, responsável pela produção.
De acordo com o comunicado divulgado pela produtora, o projeto terá quatro episódios e irá revisitar diferentes fases da vida da artista, desde a infância até a consolidação de sua carreira na música, no empreendedorismo e como figura pública envolvida em diversas lutas sociais.
A produção também conta com imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos próximos da cantora. A direção é de Mini Kerti. A série também tem produção de Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa, com roteiro assinado por Vitor Nascimento e produção associada de Flora Gil.
A série documental ainda não tem data prevista para lançamento.
Legado
Filha do músico Gilberto Gil, Preta Gil morreu em julho de 2025 aos 50 anos em Nova York após enfrentar uma longa batalha contra um câncer colorretal.
Ao longo da carreira, além da dedicação à música, a artista também ficou conhecida pelo trabalho à frente do Bloco da Preta e pela atuação ativa em pautas sociais, com posicionamentos contra o racismo e a gordofobia e em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.