Preta Gil terá série no Globoplay que revisita carreira, ativismo e vida pessoal

Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos. Alex Santana / Preta Gil/Divulgação

De acordo com o comunicado divulgado pela produtora, o projeto terá quatro episódios e irá revisitar diferentes fases da vida da artista, desde a infância até a consolidação de sua carreira na música, no empreendedorismo e como figura pública envolvida em diversas lutas sociais.

A produção também conta com imagens de arquivo e depoimentos de familiares e amigos próximos da cantora. A direção é de Mini Kerti. A série também tem produção de Carolina Jabor, Renata Brandão e Luísa Barbosa, com roteiro assinado por Vitor Nascimento e produção associada de Flora Gil.

A série documental ainda não tem data prevista para lançamento.

Legado

Ao longo da carreira, além da dedicação à música, a artista também ficou conhecida pelo trabalho à frente do Bloco da Preta e pela atuação ativa em pautas sociais, com posicionamentos contra o racismo e a gordofobia e em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

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