"Avenida Brasil" foi uma novela das 21h na TV Globo. Divulgação / TV Globo/Divulgação

Uma das maiores telenovelas da história da dramaturgia brasileira está de volta à programação da TV Globo: Avenida Brasil irá ao ar no Vale a Pena Ver de Novo a partir da próxima segunda-feira (30). Além disso, a emissora também já anunciou que planeja lançar uma sequência da novela (Avenida Brasil 2), com estreia prevista para janeiro de 2027.

Com o retorno da novela exibida em 2012 e o futuro promissor da produção, alguns rostos familiares voltam a circular nas telas, o que acende uma curiosidade. Afinal, por onde andam os atores de Avenida Brasil?

Adriana Esteves

Adriana Esteves interpretou Carminha em "Avenida Brasil". Renato Rocha Miranda / TV Globo/Divulgação

Eterna Carminha, Adriana Esteves, hoje com 56 anos, segue relevante na área da atuação, mas atualmente focada em séries e filmes. Seu último papel em uma telenovela foi em Mania de Você (2024), em que interpretou Mércia que, assim como Carminha, era uma vilã.

Atualmente, a atriz atua na série Os Outros, do Globoplay, onde interpreta a personagem Cibele. Fora das telas, Adriana mantém uma vida discreta ao lado do marido, Vladimir Brichta.

Débora Falabella

Débora Falabella está mais focada no teatro atualmente. Raphael Dias / TV Globo/Divulgação

Débora Falabella, 47 anos, que interpretou a versão adulta de Rita, atualmente está focada no teatro com o monólogo Prima Facie, que já a garantiu prêmios como melhor atriz.

Sua última participação em uma telenovela foi em 2024, quando interpretou Lucinda em Terra e Paixão. Antes, ela atuou na série Aruanas (2019-2021) e Fim (2023), ambas no Globoplay. Depois da novela, Débora ficou casada por sete anos com Murilo Benício até se separarem em 2019. Atualmente, a atriz está casada com o diretor e roteirista Fernando Fraiha desde 2022.

Murilo Benício

O eterno Tufão continua sendo um dos nomes mais prestigiados da TV Globo. Aos 54 anos, Murilo está no ar desde 2025 na atual novela das nove Três Graças, onde dá vida ao personagem Santiago Ferette.

Além da atuação, Murilo tem consolidado sua carreira como diretor de cinema, colhendo elogios pela sensibilidade em projetos como o filme Pérola (2023). Ele também marcou presença no streaming com a série Justiça 2 (2024).

Cauã Reymond

Murilo Benicio (esquerda) e Cauã Reymond (direita) em "Avenida Brasil". João Cotta / TV Globo/Divulgação

O intérprete de Jorginho, hoje com 45 anos, recentemente apareceu nas telas ao interpretar César Ribeiro no remake da novela Vale Tudo (2025). Ele também trabalhou em Terra e Paixão (2024), em que foi o protagonista Caio.

Fora das novelas, Cauã Reymond tem focado na produção audiovisual e em séries como Jogada de Risco, com estreia prevista para julho. O ator também mantém uma carreira sólida no cinema nacional e, atualmente, está em um relacionamento com a influenciadora Luana Mandarino.

Mel Maia

Hoje com 21 anos, Mel foi a versão mais nova de Rita em Avenida Brasil. Atualmente, ela vive uma fase de amadurecimento em sua carreira artística e foi uma das protagonistas da série Os Donos do Jogo (2025), na Netflix.

A atriz também é influenciadora e possuí mais de 22 milhões de seguidores em seu Instagram. Seu último trabalho em uma telenovela foi em Vai na Fé (2023), em que interpretou a personagem Guiga.

Marcelo Novaes

O filho de Marcelo Novaes, Pedro Novaes, também é ator e está no elenco da novela "Três Graças". Mônica Imbuzeiro / Agência O Globo

Conhecido pelo vilão Max, o ator retornou as telenovelas da TV Globo em Dona de Mim (2025), interpretando o personagem Jacques. Aos 63 anos, Marcelo encerrou seu contrato fixo com a emissora após 36 anos de casa, passando a trabalhar no modelo de contrato por obra.

Nesse novo formato, ele tem se dedicado mais ao cinema e a séries de ação, como Justiça 2 (2024). Recentemente, também participou de produções no streaming que exploram o suspense.

Uma curiosidade é que o filho de Marcelo, Pedro Novaes, também é ator e está na atual novela das nove na TV Globo, interpretando Leonardo Ferette em Três Graças.

Vera Holtz

A Mãe Lucinda de Avenida Brasil se afastou das telenovelas, mas segue atuando no cinema e no teatro. Aos 72 anos, Vera brilhou nos palcos com o monólogo Ficções (2023), que lhe rendeu prêmios de melhor atriz.

Na televisão, embora não tenha emendado novelas longas desde Orgulho e Paixão (2018), ela segue presente com projetos no Globoplay. Sua presença nas redes sociais também se tornou um fenômeno à parte, onde ela utiliza a fotografia e a performance para criar reflexões visuais.

Ísis Valverde

Ísis Valverde vive em Los Angeles durante parte do tempo. Matheus Cabral / TV Globo/Divulgação

Após dar vida à personagem Suelen, Ísis Valverde, 39 anos, tem focado em sua carreira no cinema e no streaming internacional. Ela vive parte do tempo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Um de seus projetos mais recentes foi a série Maria Bonita (Disney+), onde interpreta a protagonista ao lado de Júlio Andrade. Ísis tem se dedicado a estudar novos idiomas e técnicas de atuação, mantendo-se afastada das novelas tradicionais. Seu último trabalho no ramo foi em A Força do Querer (2017).

Marcos Caruso

Aos 74 anos, o Leleco de Avenida Brasil, continua sendo um dos pilares do elenco da TV Globo. Atualmente, Marcos trabalha na novela das 19h, Coração Acelerado, em que interpreta o empresário Alaor Amaral.

No teatro, Caruso atua na peça Intimidade Indecente, ao lado da atriz Eliane Giardini. Ele também tem sido presença constante em séries de humor no Multishow. Caruso é casado com o técnico de enfermagem Marcos Paiva e tem dois filhos.

José de Abreu

Aos 79 anos, o intérprete do vilão Nilo foi convidado recentemente pela TV Globo para integrar o elenco da próxima novela das 19h da emissora, Por Você, com previsão de estreia no segundo semestre de 2026.

O ator não deixou de trabalhar em telenovelas, tendo aparecido em Volta por Cima (2024) e Mar do Sertão (2022). Além do trabalho nas telas, o ator também se dedica à escrita, tendo lançado livros de memórias que detalham sua trajetória artística, sem planos de se aposentar dos palcos ou dos estúdios tão cedo.

José também estará na futura novela das 22h da TV Globo, Guerreiros do Sol, que estreará em abril.