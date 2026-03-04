Paredão falso: Breno é escolhido para ir ao quarto secreto com 54,66% dos votos e chama Juliano Floss para ir junto

Breno foi escolhido pelo público, com 54,66% dos votos, para ir ao quarto secreto no Big Brother Brasil 26. O anúncio ocorreu na noite desta terça-feira (3), após um paredão falso.
Além disso, o brother tinha o direito de levar alguém para o acompanhar no quarto e escolhou o camarote Juliano Floss.
Por lá, os brothers poderão acompanhar as movimentações da casa e debater entre si.
Como foi a formação do paredão
A líder Samira indicou Jordana direto ao paredão. No contragolpe, a advogada indicou Breno. Alberto Cowboy também já estava na berlinda devido à dinâmica do exilado. Já Marciele foi a mais votada pela casa.
Para se livrar do paredão, enfrentaram-se na prova bate e volta Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele venceu a disputa e não participou do paredão falso.