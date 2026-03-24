Morre Roberto Marquis, o Guarda Juju de "A Praça é Nossa"

O ator, dublador e humorista Roberto Marquis, conhecido por interpretar Teobaldo e o Guarda Juju em A Praça é Nossa, morreu aos 83 anos na segunda-feira (23). A notícia foi confirmada pelo SBT, mas a causa da morte não foi divulgada.
O velório foi realizado nesta terça-feira (24), das 9h ao meio-dia, na Beneficência Portuguesa. O SBT lamentou a morte do artista em comunicado e o descreveu como "solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir". Leia na íntegra abaixo.
Sob a direção de Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também viveu outros personagens no programa, como Tanaka e Osório. O personagem Guarda Juju inclusive nasceu fora da TV, surgiu em um comercial nos anos 1970 e, devido ao sucesso, acabou sendo incorporado ao programa, onde permaneceu por cerca de uma década.
O comediante começou a carreira em 1962 na TV Tupi e ainda participou de outros humorísticos como o Chico Anysio Show, na Globo. Além da TV, Marquis também ganhou notoriedade na publicidade. Um de seus trabalhos mais lembrados foi uma campanha de refrigerante também nos anos 1970, em que interpretava o personagem Teobaldo, conhecido pelo bordão "Boko Moko". O sucesso foi tão grande que o personagem chegou ao cinema, no filme Ainda Agarro Esta Vizinha (1974), um dos destaques da época.
O artista também atuou como narrador e dublador, passando pelo estúdio AIC, no qual deu voz a personagens emblemáticos como Curly Joe, em Os Três Patetas com Hércules no Olimpo (1962). No cinema, foi produtor em Dani, Um Cachorro Muito Vivo (1979), com Carlos Eduardo Dolabella. Marquis ainda atuou na música, gravando principalmente marchinhas de Carnaval.
Nota do SBT
O SBT lamenta profundamente a morte de Roberto Marquis, que, entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao longevo Teobaldo e ao memorável Guarda Juju em A Praça é Nossa. Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanake e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores.
Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo.
Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso. Família SBT.