Morre Nelson Tatá Alexandre, ícone do humor no rádio e TV

Nelson Tatá Alexandre morreu aos 84 anos na noite desta quinta-feira (12). @museudatv / Instagram / Reprodução

O radialista e humorista Nelson Tatá Alexandre morreu aos 84 anos na noite de quinta-feira (12). Ele foi um dos nomes marcantes do humor e da comunicação no rádio e na televisão.

O falecimento foi divulgado nas redes sociais do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão (MBRTV).

O velório ocorreu nesta sexta-feira (13), no Cemitério Vila Mariana, em São Paulo. Em seguida, o corpo foi levado para cremação no Crematório da Vila Alpina.

"Um dos gigantes do humor e da comunicação, Tatá marcou a história da nossa radiodifusão brilhando na Rádio Jovem Pan (no Show de Rádio) e ao lado de Fausto Silva no lendário Perdidos na Noite. Sem esquecer, sem dúvida, de Carlos Roberto Escova — a inesquecível dupla de humor "Tatá e Escova", que gerou muitos risos a ouvintes e telespectadores com seu jeito irreverente e hilariante. Nossa solidariedade aos filhos Marisa, Marina e Leandro, familiares, amigos e fãs", escreveu o MBRTV.

Trajetória

Nelson Francisco Alexandre, mais conhecido como Nelson Tatá Alexandre, nasceu em 14 de maio de 1941 e iniciou a carreira ainda criança, aos seis anos, como cantor em uma rádio de Araçatuba (SP). Depois, atuou como cantor e operador de som em uma emissora de Regente Feijó (SP), e passou por rádios do interior paulista, como a Marabá, em Mogi das Cruzes, e a Metropolitana.

Ao se mudar para a capital paulista, ganhou destaque em 1964 no programa Amostra Grátis, da Rádio Record. Entre 1969 e 1979 trabalhou na Rádio Jovem Pan, participando de diversos programas. Em 1979 foi para a Rádio Globo, no programa Pé na Estrada, e também integrou atrações da Rádio Excelsior, como Balancê, ao lado de Fausto Silva.

Na televisão, ficou conhecido entre 1984 e 1989 no programa Perdidos na Noite, exibido por diferentes emissoras, onde formou dupla com Carlos Roberto Escova. Os dois também participaram de quadros de humor no Viva a Noite, apresentado por Gugu Liberato no SBT.