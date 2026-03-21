Morre, aos 54 anos, Nicholas Brendon, de "Buffy, a Caça-Vampiros"

Nicholas Brendon interpretou o personagem Xander Harris na série “Buffy, a Caça-Vampiros”. Instagram @nicholasbrendon / Reprodução

Conhecido por sua participação na série Buffy, a Caça-Vampiros, o ator americano Nicholas Brendon morreu aos 54 anos na sexta-feira (20). A informação foi confirmada por familiares e publicada em nota nas redes sociais do artista.

"Ele morreu de causas naturais enquanto dormia", diz um trecho do comunicado.

Nascido em Los Angeles, Brendon ficou conhecido ao interpretar Xander Harris, um dos principais aliados de Buffy na série que acompanha a história de uma adolescente que tenta viver uma vida normal enquanto cumpre o seu destino como caçadora de vampiros. A produção foi exibida entre 1997 e 2003.

O ator lidava com problemas de saúde havia alguns anos. Em 2023, ele relatou ter sofrido um infarto e foi diagnosticado com uma cardiopatia congênita, que passou a tratar. Brendon também tinha a síndrome da cauda equina — condição causada pela compressão de nervos na base da coluna — motivo pelo qual passou por cirurgias.

"Ele era apaixonado, sensível e infinitamente orientado para criar. Aqueles que o conheciam de verdade entendiam que a sua arte era umas das reflexões mais puras de quem ele era", diz outro trecho da nota divulgada na rede social X.

Brendon ainda trabalhou em séries como Criminal Minds — na qual interpretou Kevin Lynch em 21 episódios entre 2007 e 2014 — e atuou em filmes até 2024. Ele chegou a considerar uma carreira no esporte antes de seguir na atuação. Durante a sua trajetória, falou abertamente sobre a gagueira e defendeu a conscientização sobre o tema.

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