Milena vence a oitava prova do anjo no "BBB 26"; saiba como foi

Milena venceu a oitava prova do anjo do "BBB 26" neste sábado (7). Globo / Reprodução

Milena venceu a prova do anjo do BBB26 neste sábado (7). Com isso, poderá imunizar um aliado e ganhar outra imunidade caso abra mão do vídeo da família durante o presente do anjo.

A sister escolheu Jonas para cumprir o castigo do mostro. É a primeira vez que o brother cumpre o desafio nesta temporada. Como consequência, Jonas perde o direito ao VIP da casa e retorna à xepa.

Desta vez, o anjo e o monstro devem entrar em consenso para emparedar uma pessoa. Se não chegarem a um acordo, os dois vão para o paredão.

Como foi a prova?

A oitava prova do anjo começou com os participantes seguindo uma ordem para escolher portas aleatórias. Quem abria uma porta sem nenhum item era eliminado da disputa. Assim, Juliano Floss, Gabriela, Chaiany, Jordana, Marciele e Breno ficaram de fora da prova.

Depois dessa etapa, a disputa foi individual e dividida em quatro fases, todas com um percurso de obstáculos cronometrado.