Juliano Floss está no quarto secreto do BBB 26! O camarote entrou no local no final da manhã desta quarta-feira (4).
O dançarino foi escolhido por Breno na noite de terça-feira (3) após o modelo deixar a casa do BBB 26 em um paredão falso e ser enviado ao quarto.
Juliano entrou no quarto vendado. Ele ficou surpreso após remover a venda e reencontrar Breno. O dançarino gritou, chorou e abraçou o biólogo.
— É sério? — perguntou Juliano, incrédulo.
— O paredão falso era o meu — respondeu Breno.
O apresentador Tadeu Schmidt disse que a experiência no quarto secreto será encerrada na noite de quarta-feira (4). Os dois brothers retornarão a casa do reality na edição ao vivo do programa, que será exibido às 22h25min na RBS TV.
O que Breno já viu e ouviu no quarto secreto?
Antes da chegada do aliado, Breno explorou os recursos do espaço especial. Por meio de cards, ele pode liberar por 10 minutos o áudio da casa e ouvir conversas estratégicas.
Entre os diálogos ouvidos, chamou atenção uma análise feita por Babu Santana sobre o jogo do mineiro.
— Breno ficava indo para lá e para cá. Marcelinho ficava para lá e para cá. Maxi abandonou eles — afirmou Babu, sem saber que estava sendo ouvido.
Solange Couto também comentou a postura do grupo:
— O jogo que a gente sempre falava... Não fica em cima do muro. Esse foi o melhor paredão que ele podia ir.
Em outro momento, Babu citou possíveis alvos para a próxima berlinda, mencionando a gaúcha Samira e Juliano.
Como funciona o quarto secreto no BBB 26?
A dinâmica do quarto secreto consiste em privilegiar análise e estratégia dentro do reality. O ambiente conta com um telão central que libera cards de “10 minutos de áudio”, permitindo ao participante escolher quais conversas deseja escutar.
O espaço também dispõe de uma planta baixa detalhada da casa, com identificação de áreas como quarto do líder, cozinha vip e xepa.
Há ainda etiquetas para classificar rivais e ambientes com termos como “Falsolândia”, “Ninho de Cobras”, “Zona de Conflito” e “Trincheira”.