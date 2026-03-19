Juca de Oliveira está internado com quadro delicado de saúde, diz assessoria

O ator Juca de Oliveira, 91 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira (13).
Conforme informou a assessoria do artista nesta quinta-feira (19), o estado de saúde é delicado. Além de estar com pneumonia, Oliveira também é acometido por uma condição cardiológica.
"O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada. Com 91 anos de idade, Juca de Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiológica", diz a nota enviada à imprensa.
Ao longo de seus 40 anos de carreira, Juca de Oliveira ficou marcado como um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira ao interpretar papéis incônicos, como o Doutor Albieri, da novela O Clone (2001).